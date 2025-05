“Vinimos a bajar impuestos”: el mensaje de Caputo que alentó expectativas sobre las retenciones al campo

El ministro de Economía defendió las medidas tomadas para el agro y afirmó que reducir tributos sigue siendo un objetivo del Gobierno.

Hoy 23:17

Con la cosecha de soja avanzando y un ritmo de comercialización acelerado, el campo observa con atención cada declaración del Gobierno en busca de pistas sobre el futuro de las retenciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La rebaja temporal de derechos de exportación (DEX), que vence el próximo 30 de junio, mantiene en vilo a los productores y exportadores, mientras la incertidumbre crece ante la falta de definiciones .

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que "el Gobierno reducirá las retenciones al campo, si las condiciones macroeconómicas lo permiten", en el programa Tiempo Libre, conducido por Eleonora Cole, en el canal de streaming La Casa.

“Si las condiciones macro dan, eso es lo que siempre hemos dicho”, afirmó. Con todo, no dio mayores precisiones, ni fechas, ni definiciones sobre una posible prórroga o no de la reducción de alícuotas dispuesta en enero.

“En el primer semestre hicimos un esfuerzo particular porque se habían dado factores que al final no se materializaron. Uno era que parecía que podía llegar a haber una sequía, que al final gracias a Dios no se materializó. Otro era que habían bajado los precios de los commodities, que finalmente se recuperaron”, explicó Caputo en una entrevista televisiva.