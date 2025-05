El secretario gremial de la UTA criticó duramente a Javier Milei: “No es un paro extorsivo, los choferes de colectivos no llegan a fin de mes”

Gabriel Gusso le respondió al Presidente en medio del paro general de 24 horas que llevan adelante los colectiveros.

El secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Gabriel Gusso, apuntó hoy con dureza contra el presidente Javier Milei en el marco de la medida de fuerza que lleva adelante el gremio, y justificó el reclamo al asegurar que “los choferes de colectivos no llegan a fin de mes”.

“Estamos contentos con el acatamiento, no es un paro extorsivo, sino que los trabajadores no llegan a fin de mes con el sueldo”, expresó el dirigente. “Echarle la culpa a otros gobiernos no es lo más indicado. Tenemos un panorama incierto con los aumentos. La luz, el gas y el agua se equipararon al dólar, pero el bolsillo del trabajador sigue en pesos devaluados”.

El gremialista remarcó que no se puede aceptar “una inflación mentirosa del 1% como la que quiere utilizar Milei para la paritaria”. Y afirmó: “Queremos 2.500.000 pesos para poder vivir con nuestras familias. No podemos explotar a la gente, la época de la esclavitud se terminó”.

También comparó la situación actual con la crisis del 2001: “Esta libertad que propone Milei parece que tiene en la cabeza que somos esclavos y él un emperador. ¿Cómo nos va a imponer una paritaria del 1% cuando estamos en un próximo 2001? No está bien de la cabeza este señor”.

En otro tramo de sus declaraciones, denunció que “hoy una persona pobre necesita ganar 1.700.000 pesos para sobrevivir, y los choferes arriesgan su vida todos los días arriba de un colectivo. Muchos compañeros no llegan al día 19 del mes, y están pagando en cuotas la luz y el gas”.

Acusaciones contra DOTA y el Gobierno

El gremio denunció presiones por parte del grupo DOTA para evitar el paro. “Milei tiene acciones en DOTA y se ve cómo ese grupo no para y amenaza a los trabajadores con despido si se adhieren a la huelga. Pero así y todo, los trabajadores han logrado pararle muchas líneas del grupo porque la gente está jugada”.

Según el gremialista, hubo reuniones secretas tras la última medida de fuerza: “Pasciuto, director del grupo DOTA, intentó frenar el paro con aprietes. Luego fueron a la Casa Rosada y al otro día recibieron millones de dólares en subsidios, más de lo que les correspondía, en perjuicio de otras empresas”.

Además, advirtió sobre una política de desmantelamiento sindical: “Milei quiere eliminar el sindicato, hacernos monotributistas jornaleros para quitarnos todas las licencias pagas por matrimonio, enfermedad, etc. No quiere respetar nuestro convenio colectivo de trabajo”.

El dirigente finalizó con un pronóstico crítico sobre la situación económica: “No creo que este gobierno pueda pasar de agosto cuando se le acabe la plata. Es un desastre la miseria que tenemos en la Argentina. La conciliación obligatoria ya estaba vencida; este fue un mensaje del Gobierno que nos pidió que no le paremos al nuevo funcionario”.