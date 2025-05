Bella Ramsey respalda las categorías de premios divididas por género

Ramsey, que se identifica como persona no binaria, expresó su apoyo a la continuidad de las categorías masculinas y femeninas en los premios Emmy, aunque reconoció que el sistema no es perfecto.

Hoy 09:15

Bella Ramsey, reconocide por su papel protagónico en The Last of Us de HBO, manifestó su conformidad con competir en la categoría de Mejor Actriz en los premios Emmy, a pesar de no identificarse dentro del sistema binario de género.

En una conversación en The Louis Theroux Podcast, de Spotify, Ramsey, quien prefiere los pronombres they/them, señaló que es importante “preservar el reconocimiento para las mujeres en la industria”. Aunque reconoció que no existe una solución clara sobre cómo incluir a personas no binarias en estos premios, consideró que mantener las categorías actuales puede ser útil.

“No tengo la respuesta y me gustaría que hubiera una forma sencilla de resolverlo, pero creo que es muy importante que existan una categoría femenina y una masculina”, afirmó.

Ramsey también comentó que ser etiquetade como “actriz” le resulta incómodo. “Tengo una reacción instintiva, visceral, de que eso no está del todo bien”, dijo. Sin embargo, aseguró que no lo vive como un ataque a su identidad y prefiere no tomárselo de forma personal.

Consultade sobre posibles alternativas para las categorías, mencionó que una opción sería “mejor interpretación en un personaje femenino”, pero reconoció que eso excluiría a quienes interpretan personajes no binarios, generando nuevos desafíos.

Nominade al Emmy en 2023 por su papel como Ellie en The Last of Us, Ramsey celebró el reconocimiento otorgado por la Academia de la Televisión. De obtener una nueva nominación, podría convertirse en la persona más joven en ganar el premio a Mejor Actriz Protagónica, un título que hasta ahora mantiene Zendaya por su rol en Euphoria.

Ramsey explicó que su identidad no binaria no responde a una moda, sino a una vivencia personal que viene desde la infancia. “Me crié más como un niño que como una niña. Siempre me consideré algo intermedio, tirando más hacia el lado masculino”, relató.