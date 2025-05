"El tema de los subsidios es como la droga, es muy fácil entrar pero muy difícil salir"

Así lo expresó en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:27

El especialista en política y economía Osvaldo Granados realizó un pormenorizado análisis de la actualidad argentina en su columna diaria que se emite a través del aire de Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Granados comenzó su intervención hablando sobre los subsidios: "El boom de los subsidios ocurrió en 2007. En 2002, Duhalde implementó un 10% en plena crisis, pero en 2007 los subsidios pegaron un salto y llegaron al 55%, con un 45% en el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires. Este aumento se dio porque había que ganar las elecciones y consolidar la victoria de Cristina. Luego, siguieron incrementándose, llegando al 95%. El problema es que después las cuentas no cierran de ninguna manera. El tema de los subsidios es como la droga, es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir".

Sobre el blanqueo de capitales, iniciativa que anunció el ministro Caputo aunque aún no fue formalizada Granados señaló: "Se está buscando la forma de que ARCA no te persiga más, de que no te pregunte de dónde sacaste esos 100 mil dólares. Algunos medios de comunicación muy populistas, kirchneristas o de izquierda están amenazando a quienes blanqueen, con perseguirlos. Caputo respondió preguntando si se puede condenar a alguien que trata de proteger sus ahorros. Lo que quiere es que vuelvan al sistema".

Respecto a las declaraciones del exministro Hernán Lacunza, Granados expresó: "Ayer, Lacunza afirmó que el Gobierno privilegió bajar la inflación como el mandamiento número uno, el único objetivo porque hay elecciones. Pero, para que entren dólares, el dólar debería estar un poco más alto".

Finalmente, Granados se refirió al reciente hallazgo de un yacimiento de cobre en San Juan: "El hallazgo de un yacimiento de cobre y oro en San Juan viene a demostrar que lo que habíamos dicho sobre la minería como el futuro, es una realidad. Claramente, de ese lado hay un futuro, con muchas pymes que van a florecer al lado de las grandes, como siempre ha ocurrido en este tipo de terrenos de megainversiones".