Día Mundial de la Salud Materna: ¿por qué lo celebramos hoy?

Esta eférmide se celebra desde hace 9 años el primer miércoles de mayo.

Hoy 09:40

Cada primer miércoles de mayo el mundo alza la voz por una causa urgente y muchas veces invisible: la salud mental materna.

Este día busca romper el silencio que aún pesa sobre miles de mujeres que, en medio del embarazo, el posparto o la crianza, enfrentan ansiedad, depresión, miedo, culpa o soledad.

La maternidad no siempre es como la cuentan. No todas las mujeres se sienten felices al instante. No todas se enamoran de su bebé en el primer minuto.

No todas duermen, se sienten sostenidas o encuentran respuestas. Y eso no las hace menos madres: las hace humanas.

Se estima que 1 de cada 5 mujeres sufre algún trastorno de salud mental durante el embarazo o el año posterior al parto.

La depresión posparto, los trastornos de ansiedad, el estrés traumático y el agotamiento emocional no son signos de debilidad: son señales de que necesitan ayuda, comprensión y redes de apoyo.

El estigma, el mandato de la “madre perfecta” y la falta de espacios para hablar sin miedo impiden que muchas pidan ayuda a tiempo.

Por eso este día nos invita a escuchar sin juzgar, a mirar con empatía, a acompañar con respeto. A entender que cuidar la salud mental de una madre es también cuidar a sus hijas, sus hijos y su entorno.