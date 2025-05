“El consumo de drogas comienza entre los 12 y los 16 años, pero se pide ayuda cuando ya hay 10 años de consumo”

La directora de la DIGAIA, Martha Tarchini, advirtió en diálogo con Radio Panorama remarcó la importancia del rol de la familia y la comunidad para prevenir y acompañar el tratamiento de las adicciones en adolescentes.

Hoy 13:47

La profesora Martha Tarchini, directora de la Dirección General para el Abordaje Integral de las Adicciones (DIGAIA), se refirió a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes durante una entrevista con Radio Panorama. En su análisis, remarcó la importancia de la familia, la comunidad y el compromiso colectivo para prevenir y acompañar los procesos de tratamiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tarchini advirtió que, más allá de la situación legal de determinadas drogas, su consumo genera dependencia, lo cual impacta gravemente en la persona, su entorno familiar y la comunidad en general. En este sentido, sostuvo: “Necesitamos el compromiso y la responsabilidad de todos los actores sociales. Nosotros tenemos espacios de atención, pero no todos llegan a recibir ayuda, o cuando lo hacen ya tienen 10 años de consumo. Un gran porcentaje comienza a consumir entre los 12 y los 16 años, pero la búsqueda de ayuda indica que pasó mucho tiempo entre el primer contacto con la sustancia”.

El consumo problemático de sustancias fue abordado en detalle. Fotos: Rocío Bravo.

Al ser consultada sobre la despenalización de la marihuana, señaló que es necesario tener en cuenta la lógica entre oferta y demanda: “A mayor accesibilidad, aumentan los factores de riesgo, por eso consideramos que nunca hay que dejar de hacer prevención”. En su mirada, el contexto de disponibilidad incide directamente sobre las posibilidades de que un joven comience a consumir.

La directora de DIGAIA también hizo referencia a la relación entre drogodependencia y tendencias suicidas, un aspecto sensible que observan en los dispositivos de atención: “Hay un alto porcentaje de ideas suicidas en las personas que ingresan a tratamiento. En el trabajo con jóvenes en colegios o espacios comunitarios, los encontramos con un vacío existencial, una búsqueda de sentido, y con poca conciencia de sus capacidades y talentos”. Frente a esto, subrayó que el rol de los adultos, amigos y compañeros es central, ya que muchas veces la contención emocional cotidiana puede marcar la diferencia. “Son personas que sienten que no tiene nada para ofrecer, que no reconocen su valor como ser humano. Lo relacionamos con la accesibilidad a las redes, con la información que llega toda junta y no les da tiempo para conocerse ni saber qué quieren de sí mismos, ni cómo proyectarse hacia el futuro”, explicó.

Tarchini también alertó sobre la negación que muchas veces existe en el entorno adulto respecto al consumo. “Se fue perdiendo la percepción del riesgo. Se han naturalizado algunos patrones de consumo entre los adultos. Al no problematizarlo, no se busca ayuda. Creen que es algo de adolescentes, pasajero, y no se actúa de manera precoz, que es lo que podría evitar que la dependencia química alcance niveles en los que la recuperación sea más difícil”. Y agregó: “A pesar de lo que pensamos, los chicos no saben que esto les hace mal, y los adultos piensan que va a pasar. Pero las sustancias psicoactivas tienen leyes químicas que indican que la persona va a generar tolerancia, luego necesitará aumentar la dosis y finalmente desarrollará dependencia. Eso es química, no tiene que ver con la voluntad”.

Finalmente, la titular de DIGAIA remarcó que los contextos sociales, políticos y económicos también influyen en las modalidades y tipos de sustancias consumidas. Observó que en los últimos años disminuyó el uso de psicofármacos y aumentó el consumo de cocaína, incluso en su forma fumada, lo que agrava el daño físico y cerebral en personas cada vez más jóvenes. “El rol de los adultos —y fundamentalmente de los padres— es clave. Son los grandes aliados para vincular al adicto con los centros de atención. Muchas veces no podemos ver el problema o no tenemos la fuerza para hacerlo, por eso es importante el apoyo de la comunidad”, concluyó.