Polémica defensa en el caso Kiczka: “No aparentan ser niños de Argentina”, dijo la abogada del condenado

Durante la audiencia en la que se leyeron los fundamentos de la condena por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, la defensa de Sebastián Kiczka cuestionó la pena y realizó declaraciones que generaron repudio.

Hoy 17:25

Este martes se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa que condenó a Germán y Sebastián Kiczka, exdiputado y hermano respectivamente, por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La jornada estuvo centrada en la lectura de los fundamentos del fallo, aunque fue la declaración de una defensora lo que captó la atención y generó repudio.

María Laura Alvarenga, abogada defensora de Sebastián Kiczka, se manifestó en desacuerdo con la pena impuesta —14 años para Germán y 12 para Sebastián—, y apuntó contra el tribunal por considerarla desproporcionada: “Tienen más pena que algunos homicidios”, aseguró al salir de la sala.

Pero lo que más controversia causó fue la forma en la que se refirió al contenido de los videos. “No mataron a nadie, no abusaron a nadie. Descargaron videos, videos que están en línea. Si uno los mira en línea, no pasa nada”, expresó en diálogo con Misiones Online. Además, sostuvo que “si uno lee técnicamente, estrictamente, el artículo 128, ni siquiera mirarlos es delito”.

Las afirmaciones fueron rápidamente repudiadas en redes sociales y por organizaciones de protección a la infancia, que recordaron que la tenencia y distribución de este tipo de material es un delito grave, que revictimiza a las personas retratadas y perpetúa una red global de abuso.

Durante la audiencia, la defensora también cuestionó la procedencia del material y puso en duda la nacionalidad de las víctimas. “No aparentan ser niños de Argentina”, afirmó, sugiriendo que ese dato debería influir en la severidad del castigo. Además, criticó la calificación legal del caso: “Una única conducta desarrollada a lo largo del tiempo no puede configurar un concurso real, sobre todo si son todos del mismo tipo penal y del mismo bien jurídico”.

La postura de la abogada dejó entrever la estrategia que la defensa intentará sostener en la apelación. “Ahora tenemos que leer los fundamentos completos. Una vez que los conozcamos, vamos a poder establecer las líneas para un recurso bueno”, señaló.

Por último, consultada sobre una conferencia de prensa anunciada por Germán Kiczka para cuestionar el accionar de la justicia provincial, Alvarenga se desligó del evento, pero expresó: “Estoy segura de que Sebastián opina lo mismo”.

La causa, que conmocionó a Misiones y al país por la gravedad del delito y por el perfil público de uno de los implicados, seguirá generando repercusiones a medida que avancen las instancias de apelación y se profundicen los debates sobre las penas en casos de abuso infantil mediado por tecnología.