Revuelo en Gran Hermano por una fuerte pelea entre Lourdes y La Tana

Otra discusión encendió la polémica en el reality de Telefe. Las semanas pasan y la paciencia de los participantes es cada vez menor.

Hoy 20:14

Katia La Tana Fenocchio protagonizó una pelea feroz con Lourdes Ciccarone en la casa de Gran Hermano 2024. Todos quedaron en shock en el reality al ver la pelea por la buena onda que veían entre ellas en el último tiempo.

Los participantes tiene que realizar una nueva coreografía. Los roles de cada uno en esa actividad fue lo que desató el conflicto entre La Tana y Lourdes.

"Todas quiere ser protagonista. Son re pesadas con eso", afirmó Lourdes. "Así como Lu quiere protagonismo, yo quiero bailar una canción", le respondió la chica de La Matanza.

Los minutos pasaban y la tensión iba subiendo. "Vos hacés la que te plantas y quedás como una víctima pelotud....", señaló Lourdes.

En ese momento, La Tana explotó: "Te estoy diciendo que para mí es importante. No digas que es una pelotudez".

En medio de los gritos, Sandra Priore intentó poner paños fríos: "Chicas, dejen de gritar".

"Me estás hablando como el orto.... Se desconoce conmigo. ¡A mí no me hables así", exclamó La Tana. "Yo hablo como se me canta el ort....", enfatizó Lourdes. "Bueno, listo, no me hables más", remató su compañera y evitó seguir confrontando.