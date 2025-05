Margaret Qualley lidera Honey Don’t!, la nueva comedia de Ethan Coen

La película, coescrita junto a Tricia Cooke, se centra en una detective de pueblo que investiga una serie de muertes vinculadas a una iglesia enigmática.

Hoy 08:03

Focus Features lanzó el primer tráiler de Honey Don’t!, la nueva película de Ethan Coen, en su segundo trabajo como director en solitario. Se trata de una comedia negra protagonizada por Margaret Qualley, en el papel de Honey O'Donahue, una investigadora privada de un pequeño pueblo que se ve envuelta en el misterio de varias muertes vinculadas a una iglesia de dudosa reputación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El guion fue coescrito por Coen junto a Tricia Cooke, su pareja y colaboradora creativa, como ya ocurrió en Dos chicas a la fuga. Ambas películas forman parte de una trilogía de serie B con protagonistas femeninas lesbianas, según confirmó la propia dupla.

El elenco de Honey Don’t! se completa con Aubrey Plaza, Charlie Day, Kristen Connolly y Chris Evans. La película es una producción de Working Title Films y tiene previsto su estreno en los cines de Estados Unidos el 22 de agosto. Hasta el momento, no se ha anunciado su fecha de estreno internacional.

Por otra parte, se confirmó que Margaret Qualley protagonizará Love of Your Life, un proyecto de Amazon MGM Studios dirigido por Rachel Morrison. Será el segundo largometraje de la realizadora de El fuego de dentro y de episodios de series como American Crime, The Morning Show y Hightown. El guion es de Julia Cox, y la producción está a cargo de Ryan Gosling y Jessie Henderson. Aún no se conocen detalles sobre la trama.