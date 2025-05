"El Gobierno busca normas que permitan el ingreso de fondos no declarados sin que queden 'dedos marcados'"

Así lo expresó en su columna de este viernes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, a propósito de la iniciativa oficial para permitir el blanqueo de hasta 100 mil dólares no incluidos en el circuito financiero.

Hoy 08:34

En el epílogo de la semana hábil, Osvaldo Granados analizó para Radio Panorama lo que dejó la semana política y económica de Argentina.

En primer término, hizo referencia a la elección del Papa León XVI y destacó que la elección del nombre por parte de Robert Prevost "ya es un programa porque indica que le da prioridad a la justicia social, a los últimos".

"León XIII en su encíclica habló de los obreros en plena Revolución Industrial cuando los sindicatos eran débiles y había mucha explotación. Fue importante que sea rápida la elección porque muestra unidad y rompe el eurocentrismo de la Iglesia", agregó.

Agregó además el valor de la figura del Santo Padre como líder espiritual ecuménico: "La importancia que tiene el papado hoy se demostró en el sepelio de Francisco, al que fue todo el mundo. Muchos argentinos se dieron cuenta de su importancia no en vida, sino cuando había fallecido".

Al referirse a la actualidad económica del país, destacó que el dólar sigue cayendo "y los exportadores se siguen quejando" haciendo referencia a lo enunciado en columnas pasadas donde explicó que desde la salida del cepo cambiario, obtienen peores dividendos que con el conseguido a través del "dólar blend".

"La inflación estará como la del mes pasado y luego se irá hacia abajo por los precios. En lineas generales, con respecto al año atrás, le va bien a la industria y la construcción comparando marzo contra marzo, pero si se mira el mes anterior los números están debajo. Estamos mejor con respecto al año pasado pero por por una u otro motivo, todavía la cosa no arrancó", señaló.

Finalmente, se refirió a la iniciativa oficial para que puedan utilizarse hasta $100 mil dólares no incluidos en el mercado formal para el pago de bienes y servicios. Explicó que "El ARCA, el Ministerio de Economía y el Banco Central se reúnen para encontrar normas que permitan el ingreso de fondos no declarados sin que te queden los 'dedos marcados' ni que te pueda observar el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No es fácil, pero le están buscando la vuelta".