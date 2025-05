Por qué es peligroso ir a dormir con el pelo mojado

Expertos advierten sobre los peligros de dormir con el cabello mojado, ya que puede dañar el cuero cabelludo, provocar hongos y afectar la salud capilar. La clave está en tomar precauciones al secar el cabello para evitar problemas a largo plazo.

Al regresar de un largo día de trabajo o estudio, muchas personas optan por ducharse por la noche para relajarse y sentirse más frescas. Sin embargo, un hábito aparentemente inofensivo, como dormir con el cabello mojado, podría acarrear serios riesgos para la salud capilar y del cuero cabelludo, según advierten los expertos.

El médico Samuel Choudhury, conocido por compartir consejos sobre bienestar a través de sus redes sociales, destacó que el problema va más allá de lo estético. Según el especialista, el cabello mojado es más vulnerable a la rotura. “El pelo mojado rompe los enlaces de hidrógeno, lo que lo convierte en más elástico y propenso a romperse”, explicó. Aunque muchas personas intentan secar su cabello con una toalla, la humedad persiste, lo que provoca que el cabello se hinche y se dañe con mayor facilidad.

Los riesgos de dormir con el cabello mojado

Las consecuencias de dormir con el cabello mojado no se limitan a la fragilidad del cabello. De acuerdo con Choudhury, lo que la mayoría de la gente desconoce es que la humedad crea un ambiente ideal para la proliferación de hongos. “Esto puede generar una picazón intensa e incluso desencadenar una descamación del cuero cabelludo”, explicó. El experto advierte que, si no se trata a tiempo, este problema puede derivar en cicatrices y, en última instancia, causar la caída permanente del cabello.

La dermatóloga Noelle Scherber, entrevistada por la revista Allure, respaldó las declaraciones de Choudhury, señalando que las bacterias y gérmenes proliferan en ambientes cálidos y húmedos. Estas bacterias pueden trasladarse a las almohadas y sábanas, prolongando el problema. Además, Scherber destacó que la levadura malassezia, presente en estos ambientes, puede causar la caída de la capa externa de la piel en el cuero cabelludo, lo que a menudo se confunde con caspa. Incluso puede desencadenar la aparición de granos en el cuero cabelludo, el rostro y otras partes del cuerpo.

Cómo evitar los problemas asociados al cabello mojado

Afortunadamente, existen formas de minimizar los riesgos de dormir con el cabello mojado. El primer paso es usar una toalla de microfibra para envolver el cabello y dejarlo secar durante unos 10 o 15 minutos. Luego, se recomienda complementar el proceso utilizando un secador de cabello a baja temperatura.

Es fundamental evitar frotar el cabello con fuerza mientras esté mojado, ya que esto puede causar más daño a la estructura capilar. Además, contrariamente a lo que se cree popularmente, dormir con el pelo mojado no aumenta el riesgo de resfriados ni de enfermedades respiratorias, ya que no existe evidencia que vincule este hábito con dichas patologías.

“No aumenta el riesgo de enfermar, aunque no lo recomendamos. Si no tenés una infección viral, eso no impide que te quedes calvo”, aclaró Choudhury, quien también enfatizó que este motivo debería ser suficiente para reconsiderar la rutina posterior a la ducha.

En resumen, cuidar el cabello y disfrutar de un buen baño pueden ir de la mano, siempre que se tomen las precauciones necesarias para evitar daños a largo plazo. La clave está en secar adecuadamente el cabello antes de ir a dormir, para mantenerlo sano y fuerte.