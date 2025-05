Milei volvió a negar haber pactado con Carlos Rovira para frenar Ficha Limpia: “Puedo mostrar el teléfono”

Tras la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado, el presidente desmintió rotundamente haber dado la orden de frenarlo.

Hoy 21:42

El presidente Javier Milei salió al cruce de las versiones que lo vinculan con un supuesto acuerdo político con el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para hacer caer el proyecto de Ficha Limpia en el Senado. En declaraciones televisivas, el jefe de Estado negó rotundamente cualquier tipo de intervención directa y desafió a quienes sostienen la acusación.

“Es mentira lo que dice Rovira. Yo puedo mostrar el teléfono para que chequees”, expresó el presidente, visiblemente molesto por la acusación, que volvió a agitar las aguas entre el oficialismo libertario y sectores de Juntos por el Cambio, particularmente el PRO, que impulsó el proyecto con fuerza en ambas cámaras del Congreso.

La polémica se desató luego de que Carlos Rovira, principal referente político de Misiones y conductor del Frente Renovador de la Concordia, afirmara en una reunión privada que fue el propio Milei quien solicitó a sus senadores votar en contra del proyecto. “A mí me llamó Javier Milei”, habría dicho Rovira, según reconstruyó el diario La Nación, en un encuentro a puertas cerradas con más de 50 dirigentes de su espacio político, entre ellos ministros, legisladores y funcionarios de alto rango, en la Legislatura provincial.

En ese mismo ámbito, Rovira no solo confirmó el llamado del Presidente, sino que defendió abiertamente su decisión de frenar la iniciativa que buscaba impedir que condenados por corrupción sean candidatos. No solo eso: felicitó personalmente a los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, quienes cambiaron su voto a último momento y contribuyeron a que el proyecto no alcanzara la mayoría necesaria para avanzar en el recinto.

Desde la Casa Rosada buscaron desligar al Presidente de cualquier acuerdo con Rovira, y dejaron trascender que no hay contacto entre ambos desde 2022, cuando se conocieron en una reunión protocolar. De hecho, según voceros oficiales, Milei no mantiene vínculo alguno con el exgobernador ni con la cúpula actual del Frente Renovador misionero, más allá de las relaciones parlamentarias habituales que pueda haber a través de los bloques legislativos.

No obstante, la desconfianza creció cuando se conocieron los números de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) enviados por el gobierno de Milei a la provincia de Misiones. Desde el inicio de su gestión, la administración libertaria giró más de $16.000 millones a la gobernación misionera, de los cuales $13.000 millones se transfirieron en 2024 y $3000 millones en lo que va de 2025. Esa cifra generó sospechas en el PRO y en otros espacios opositores, que vinculan los fondos con un presunto acuerdo político a espaldas del Congreso.

A pesar del revuelo, los senadores Rojas Decut y Arce se habían mostrado alineados con Nación durante el tratamiento de la Ley Bases y otros proyectos clave del oficialismo. Su cambio de postura en la votación de Ficha Limpia encendió alarmas y alimentó las versiones de un giro táctico coordinado con el Ejecutivo.

Mientras tanto, el escándalo sigue generando repercusiones. El PRO redobló las críticas contra el Gobierno nacional, y desde el entorno de Cristian Ritondo y Patricia Bullrich advirtieron que “van a salir a la luz los motivos de ese pacto de impunidad”, lo que anticipa más tensión entre los espacios que, hasta hace poco, compartían una agenda legislativa común.