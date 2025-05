Scarlett Johansson encabezará el nuevo thriller de James Gray

La actriz se suma a Paper Tiger, una historia de crimen y traición que comenzará a rodarse el mes próximo en Nueva Jersey.

Scarlett Johansson protagonizará Paper Tiger, la nueva película de James Gray, donde compartirá pantalla con Adam Driver y Miles Teller. El proyecto, que comenzará su rodaje en junio en Nueva Jersey, promete ser un intenso thriller dramático centrado en dos hermanos atrapados en una peligrosa red de corrupción vinculada a la mafia rusa.

Gray, conocido por películas como Ad Astra y The Immigrant, escribirá y dirigirá esta historia, que originalmente iba a contar con Anne Hathaway y Jeremy Strong, pero que ahora tendrá a Johansson y Teller como nuevos integrantes del elenco.

Paper Tiger será producida por Rodrigo Teixeira (RT Features) y Anthony Katagas (AK Productions), junto a otros nombres destacados del circuito independiente. El filme será presentado esta semana en el mercado de Cannes, donde continuará su búsqueda de distribución internacional.

Johansson, dos veces nominada al Oscar, sigue consolidando su carrera con proyectos variados. En paralelo al rodaje de Paper Tiger, la actriz llegará al Festival de Cannes con The Phoenician Scheme, el nuevo filme de Wes Anderson en el que también actúa, y prepara su debut como directora con Eleanor the Great, que tendrá su estreno en la sección Un Certain Regard.

Reconocida por su versatilidad, Johansson ha brillado en títulos como Historia de un matrimonio, Jojo Rabbit, Her, Lost in Translation y en múltiples entregas del universo Marvel. Su incorporación a Paper Tiger refuerza el perfil de una película que apunta a combinar tensión, drama familiar y crítica social.

