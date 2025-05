Francos lanzó una advertencia: "Si Cristina se presenta en PBA, va a perder"

El jefe de Gabinete dejó entrever que la expresidenta no podría competir en las próximas elecciones si la Corte Suprema rechaza el recurso de queja en la causa Vialidad.

Hoy 11:19

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cruzó este lunes a Cristina Kirchner luego de que el Senado rechazara el proyecto de Ficha Limpia y aseguró que a la expresidenta le irá mal en las elecciones.

Aunque pidió no asociar directamente la ley con su figura, aseguró que, en caso de postularse, “va a ser descalificada por el pueblo como candidata”.

En diálogo con Radio Con Vos, Francos se refirió al revés legislativo que sufrió días atrás la iniciativa que pretendía impedir que personas con condenas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan presentarse a cargos electivos. “Sería bueno que la ley no sea tomada como algo contra Cristina Kirchner específicamente porque eso sería una proscripción”, aclaró.

Sin embargo, dejó en claro su postura respecto a la exmandataria: “A la mayoría de los argentinos nos molesta que con todos los problemas judiciales que tiene Cristina pueda presentarse a una elección, pero que por otro lado, si no se presenta, pueda plantearse como proscrita”.

El ministro coordinador también se refirió a la causa Vialidad, el expediente judicial que involucra a la vicepresidenta del Partido Justicialista, por el cual fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia aún no está firme. “La Corte Suprema tal vez resuelve no hacer lugar al recurso de queja presentado por la expresidenta y se resuelve ese tema”, deslizó Francos, en referencia a la instancia pendiente en el máximo tribunal.

Finalmente, el funcionario vaticinó un mal resultado electoral para la dirigente si decide competir nuevamente: “Como en estas provinciales que se llevaron a cabo este domingo, le va a ir mal. Va a ser descalificada por el pueblo”.

Por otro lado, Francos les respondió al expresidente Mauricio Macri y a la diputada del PRO Silvia Lospennato, quienes sugirieron que el Gobierno podría haber tenido incidencia en el rechazo de Ficha Limpia: “No me gustó que se especulara de esa manera sin tener pruebas concretas. Tampoco me gusta que se hable de falta de institucionalidad porque, en todo caso, que no se haya aprobado la ley es un fracaso del conjunto que queríamos la ley”.

El ministro coordinador vaticinó que La Libertad Avanza se impondrá en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires del próximo 18 de mayo. Al referirse a la disputa con la diputada del PRO, minimizó la competencia: “Lo importante es ganar la capital, no ganarle a Lospennato. No la veo como enemiga, es una candidata circunstancial”.

Consultado sobre los ataques del presidente Javier Milei contra medios y periodistas, Francos defendió al mandatario al asegurar que “ha sufrido muchas agresiones” por parte de la prensa. “Yo preferiría estar en una sociedad donde el periodismo no mienta y el Presidente no tenga que salir a contestar. Es la forma que tiene de responder a las falsedades, es parte de su personalidad”, concluyó.