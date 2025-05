El Gobierno le entregó a Estados Unidos una lista de 15 mil personas que no podrán ingresar a los estadios en el Mundial de Clubes

Lo anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia a la que asistieron también Karina Milei y el candidato porteño Manuel Adorni. El listado se armó con datos del programa Tribuna Segura.

Hoy 12:32

En conferencia de prensa y acompañada de Karina Milei y el vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza en la Ciudad, Manuel Adorni, Patricia Bullrich dio una lista de los hinchas que están bajo la lupa por la Justicia y no podrán viajar a Estados Unidos para el Mundial de Clubes que se disputará el mes que viene.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"La lista tiene a más de 15.000 personas que no podrán ir al Mundial. Los argentinos violentos no podrán entrar a las canchas", enfatizó Bullrich. La funcionaria hizo hincapié en que la información brindada por el programa Tribuna Segura fue cedida al gobierno norteamericano, con el objetivo de que dichos hinchas no puedan ingresar al país sede de la competencia.

En la presentación, se comunicó sobre los alcances de la medida, enmarcada en acuerdos bilaterales de cooperación internacional en materia de seguridad, y se indicó sobre los principales resultados del programa, que incluye récord de controles en estadios, operativos en rutas, capturas relevantes y su reciente aplicación internacional.

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, hizo entrega de la lista de personas con derecho de admisión, en el marco del programa Tribuna Segura, a las autoridades de Estados Unidos para su aplicación durante el Mundial de Clubes FIFA 2025.



La acompañaron la… pic.twitter.com/fd2v1apMHP — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) May 12, 2025

En ese sentido, Bullrich dio datos precisos acerca del contralor que se hizo en las canchas argentinas desde que comenzó el gobierno de Javier Milei y los derechos de admisión aplicados. "Hemos controlado 4.148.476 espectadores. Fueron más de 4 millones de personas que tuvieron mostrar su documento para ingresar a ver un espectáculo deportivo", señaló la ministra.

"Tribuna Segura es una herramienta que tiene el Gobierno Nacional para garantizar que la violencia no se instale en los estadios de fútbol - explicó Bullrich -. Durante el año pasado se controlaron 1.328 partidos y el derecho de admisión creció en un 111% con respecto al del año 2023. Y hemos detenido a 1.166 personas que tenían pedido de captura", resaltó Bullrich.

Y agregó: "Cuando llegamos al Gobierno, en la lista había poco más de 4.000 personas con derecho de admisión. Habían bajado a varios de la lista que luego volvimos a poner por violentos. Ahora, hay más de 15.000 en esa lista por el trabajo inmenso que ha realizado la Seguridad del país".

Bullrich mostró el interminable listado impreso, aunque aclaró a modo broma que a Estados Unidos se lo iban entregar de manera digital. "No sabemos si estas personas tienen visa para entrar a Estados Unidos o no. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos tendrá los datos necesarios para negarles la entrada al país", remarcó la ministra.

En la conferencia además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y de Manuel Adorni, que encara la última semana previa a la elección legislativa en la Ciudad, Bullrich estuvo acompañada por el director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin; y la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Argentina, Abigail Dressel.

"Agradecemos a Argentina la colaboración constante que hacen con los Estados Unidos en materia de seguridad. Valoramos profundamente este gesto del gobierno argentino", señaló Dressel. Y enfatizó: "El Presidente Trump ha reforzado los controles migratorios y Estados Unidos continuará trabajando codo a codo con Argentina".

El Mundial de Clubes es una competencia que se realizará por primera vez en la historia con los 32 mejores equipos de todos los continentes y tendrá a River y Boca como representantes de Argentina. Comenzará a partir del 14 de junio.