La China Suárez respondió a los rumores de embarazo con Mauro Icardi

La actriz desmintió estar esperando un bebé, pero no descartó la idea de ser mamá junto al futbolista.

Hoy 12:41

La China Suárez y Mauro Icardi se muestran muy felices juntos y los rumores de embarazo no tardaron en llegar.

Al ser consultada al respecto, la actriz no descartó la posibilidad de ser mamá junto a su pareja, pero aclaró que todavía no está en los planes.

Al aire de Implacables (El Nueve), Gustavo Méndez compartió lo que le dijo la artista cuando le preguntó si estaba esperando un bebé. “Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el periodista en el ciclo que conduce Susana Roccasalvo.

De esta manera, la China despejó las especulaciones sobre la llegada de un cuarto hijo al mundo. Ella ya es mamá de Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré, y de Magnolia y Amancio, hijos que tuvo con Benjamín Vicuña.