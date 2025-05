Crítica de "Lilo y Stitch"

Disney estrena el remake live action de una de sus películas más queridas, una nueva versión del clásico animado que combina actores reales con efectos digitales.

Hoy 07:06

Por Pablo Vázquez

Para Fotogramas

Durante el rodaje de 'Desmadre a la americana' (1978), John Landis le recomendó al actor John Belushi que afrontara el personaje de Bluto como si este fuera una mezcla entre Harpo Marx y el Monstruo de las Galletas. ¿Qué otra cosa es Stitch? ¿Una criatura creada en el seno de un planeta lejano por ingeniería genética ilegal, agresiva y casi indestructible, y condenada al exilio a un esteroide desierto? Básicamente, un agente del caos. Chris Sanders, autor de la prodigiosa 'Robot salvaje' (2024) coescribía y codirigía, junto a Dean Deblois, la película original animada, surgida tras los fracasos de obras tan apreciables como 'El emperador y sus locuras' (M. Dindal, 2000) y 'Atlantis. El imperio perdido' (G. Trousdale, K. Wise, 2001). Un híbrido de comedia familiar, ciencia-ficción y musical 'sui-géneris' situado en el archipiélago de Hawái que, con el tiempo, ha consolidado un estatus de clásico menor y que, en su momento, consiguió yuxtaponer con evidente pericia influencias tan variopintas como Bill Plympton, Bill Watterson y Ward Kimball.

Stitch, en su apuesta 'live action', de nuevo con la voz de Sanders (quien se asegura así un respeto y una conexión con el espíritu del film original), regresa ahora como un meteorito borracho dispuesto a insuflar vida a un estudio perjudicado por el fracaso de las fallidas, pero no-tan-terribles 'La sirenita' (R. Marshall, 2023) y 'Blancanieves' (M. Webb, 2025), decidido a recuperar el carácter anárquico y puramente 'cartoon' de los títulos seminales de animación tradicional de la productora.

Tempestad (alienígena) en Hawái

En uno de los momentos clave de la película de 2025, la criatura contempla en la pantalla de un televisor unas imágenes de 'La araña' (Bert I. Gordon, 1958). Se trata de un momento que no solo sirve para subrayar la esencia revulsiva y desestabilizadora de Stitch, sino que recupera amablemente al genuino cariño de Disney por las texturas de los mundos imaginarios y los seres fantásticos de la serie B de la ciencia ficción clásica, aún tras los fracasos de la infravalorada 'Lightyear' (A. Maclane, 2022) y la fallida 'Mundo oculto' (D. Hall, Q. Nguyen, 2022). Algo que conecta la propuesta con el espíritu alado y lúdico de películas como 'Mars Attacks' (T. Burton, 1996), 'Perdidos en el espacio' (S. Hopkins, 1998), 'Héroes fuera de órbita' (D. Parisot, 1999) o a la saga 'Men in Black' y cuyo poso ya se encontraba, tal vez de forma más consustancial, en el planteamiento de la película de partida.

Sin embargo, uno de los mayores atractivos de la película de Fleischer-Camp es la representación de ese Hawái idílico, plásticamente envolvente, encantador y 'kitsch' que rinde tributo no solo a Elvis Presley y a sus películas, sino también a Sandra Dee y a las 'beach party movies' de Frankie Avalon y Annette Funicello. El gimnástico carisma de Maia Kealoha y Sidney Agudong se complementa con una mayor profundidad en la relación de sus personajes, así como el reparto recupera para la causa, y con justicia, a intérpretes tan icónicos como Tia Carrere y Jason Scott Lee. Si en la película de Sanders y Deblois los malos, trasuntos de Abbott y Costello, Laurel y Hardy, y, por qué no, Spade y Farley, proporcionaban una parte fundamental de la diversión, aquí las versiones animadas son intercaladas con el trabajo de unos algo desorientados Zach Galifianakis y Billy Magnussen, cuyo contrapunto no acaba de funcionar o no es explotado como es debido.

Stitch, en su atractivo nuevo diseño, es, qué duda cabe, el rey de la fiesta, y la nueva película potencia su dulzura y matiza su agresividad, algo que, de todos modos, sigue encajando con gracia con el espíritu gamberro de Bluto Blutarsky. La reconstrucción de las nuevas escenas cómicas cumple su cometido y subraya el propósito de introducción de la subversión en un territorio pacificado y adormilado, pero ocasionalmente caen en la mera concatenación abrumadora y desordenada de estímulos que ya erosionaba las virtudes de títulos tan recientes y apreciables como 'Super Mario Bros' (A. Horvath, M. Jelenic, 2023), 'Garfield: la película' (M. Dindal, 2024) o 'Una película de Minecraft' (J. Hess, 2024).

'Lilo y Stitch' es, desde luego, la mejor película 'live action' de Disney desde 'El libro de la selva' (J. Favreau, 2016) y, sin duda, reconciliará a muchos espectadores, niños y adultos, con un formato cuya finalidad artística, en cualquier caso, no acaba de convencer más allá de sus obvios intereses crematísticos. No obstante, la película, siempre grata incluso cuando es excesivamente trepidante, concluye con una postal no poco hermosa formada por sus tres protagonistas, que propone una reflexión sobre la reformulación de los conceptos de maternidad y familia nuclear. Algo que nos lleva a pensar que, en algún momento, hubo un corazón aún más grande latiendo bajo la coraza de este reluciente y dinámico cachivache.

Para reconciliarse, hasta cierto punto, con la división 'live action' de la Casa del Ratón.