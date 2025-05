Rod Stewart confirma reunión de Faces junto a Ron Wood y anticipa nuevo álbum

Rod Stewart y Ron Wood se preparan para presentarse juntos en Glastonbury, mientras Faces avanza en la grabación de su primer álbum en más de cinco décadas.

Rod Stewart anunció que se presentará en el festival Glastonbury el próximo mes acompañado por Ron Wood, su histórico compañero en la banda Faces.

Stewart formará parte de la jornada del domingo en el Legends Slot del festival, que este año tiene como cabezas de cartel a The 1975, Neil Young y Olivia Rodrigo. En una reciente entrevista en That Peter Crouch Podcast, el cantante confirmó que mantiene contacto frecuente con Wood, guitarrista de The Rolling Stones y exmiembro de Faces.

“Hablo mucho con Woody”, comentó Stewart. “Hace poco, porque vamos a ir juntos a Glastonbury”.

Cabe recordar que Stewart fue cabeza de cartel en Glastonbury en 2002, y Wood lideró el festival en 2013 con The Rolling Stones.

Nuevo álbum y posible reunión de Faces

En los últimos años, Faces ha dejado entrever un posible regreso. En abril, el baterista Kenney Jones reveló que el grupo había grabado alrededor de 11 canciones para un nuevo álbum, que sería su primer disco de larga duración en más de 50 años.

Jones indicó que no espera que el álbum salga este año debido a los compromisos individuales de sus miembros, incluyendo las giras de The Rolling Stones y proyectos en solitario de Stewart.

Consultado sobre una posible reunión completa de Faces en Glastonbury, Jones respondió con una sonrisa que lo mantendría en secreto.

El último encuentro del trío —Stewart, Wood y Jones— fue en 2020, cuando interpretaron en vivo “Stay With Me” durante los Premios BRIT. Al año siguiente, Wood comentó que habían estado grabando nueva música y que el grupo se había reunido en Londres.

Por su parte, Stewart confirmó que han completado unas 15 canciones, una combinación de material antiguo no publicado y composiciones nuevas. “Rod está escribiendo las letras y está muy interesado en ellas”, añadió Jones.

La expectativa está puesta en el lanzamiento del nuevo disco, previsto para el próximo año, y en una posible vuelta de Faces a los escenarios.