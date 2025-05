La Joaqui deslumbró con una sesión de fotos y la romántica reacción de Luck Ra se hizo viral

La cantante sorprendió a sus seguidores con imágenes en ropa interior junto a Sasha Ferro. Su pareja, Luck Ra, le dedicó un mensaje que causó furor en redes sociales.

Hoy 00:10

En medio de un gran momento artístico, La Joaqui volvió a causar sensación en redes sociales. La intérprete de Butakera compartió un carrusel de fotos en ropa interior, tomadas en una habitación, donde posó sensualmente junto a la influencer Sasha Ferro.

Con un conjunto rojo oscuro, desayuno al pie de la cama y una estética provocadora, la cantante acompañó las imágenes con una frase que alude a una de sus más recientes canciones: “Con un r15 pensando en r8”. El posteo, publicado el miércoles, acumuló miles de likes y generó comentarios de admiración por parte de sus fanáticos.

La reacción de Luck Ra al ver las fotos de La Joaqui

Entre los mensajes destacados se encuentra el de su pareja, el cantante Luck Ra, quien no ocultó su impacto: “Algún día me vas a dar algo, te juro”, comentó, dejando ver tanto su humor como su amor. Más tarde, reafirmó sus sentimientos con otro mensaje cargado de ternura: “Tan linda vos”, acompañado de un emoji de corazón.

El intercambio entre los artistas volvió a enamorar a sus seguidores, que celebran la pareja como una de las más carismáticas del mundo urbano actual.

Sasha Ferro y La Joaqui: complicidad y provocación en redes

Esta no es la primera vez que Sasha Ferro aparece junto a La Joaqui. A principios de mayo, la influencer subió un video bailando con la cantante y dejó una frase que se volvió viral: “Perdón Luck Ra, me gusta tu novia”. El cordobés respondió con simpatía: “Es completamente entendible, no pasa nada”. La Joaqui, por su parte, cerró el divertido ida y vuelta con un afectuoso “Te amo, Sasha”.

Un amor que trasciende el escenario: vacaciones soñadas en el Caribe

A finales de abril, la pareja se tomó un descanso del ritmo frenético de sus carreras y viajó al Caribe, donde compartieron postales paradisíacas: mar turquesa, playas de arena blanca, desayunos interminables y momentos de pura intimidad.

La Joaqui compartió su emoción con una frase que resume el espíritu del viaje: “El precioso de mi marido me llevó de vacaciones sorpresa, el hombre de mis sueños”. En respuesta, Luck Ra escribió: “Te amo mucho. Gracias por estos días conmigo, espero que no te canses nunca porque yo no”.

Uno de los momentos más comentados fue una escena romántica en la playa, donde el cantante preparó una sorpresa con antorchas, luces cálidas y un corazón de flores. En el centro, escribió con letras trazadas en la arena: “Nos vemos en Vélez”, promocionando su show del 4 de octubre de una forma tan original como emotiva.