Olivia Cooke protagonizará el thriller gótico Brides tras la salida de Maika Monroe

La actriz británica encabezará el nuevo proyecto de Chloé Okuno, ambientado en la Italia de los años 60, luego de que Monroe abandonara el elenco por compromisos con otra producción.

Hoy 07:34

La actriz Olivia Cooke será la nueva protagonista de Brides, thriller escrito y dirigido por Chloé Okuno, que estará ambientado en la Italia de los años 60. Cooke reemplazará a Maika Monroe, quien decidió abandonar el proyecto debido a un conflicto de agenda con el rodaje de Reminders of Him, adaptación de la novela de Colleen Hoover (No te olvidaré) que dirigirá Vanessa Caswill para Universal Pictures.

Monroe y Okuno ya habían trabajado juntas en El extraño, ópera prima de la realizadora que se estrenó en cines locales en marzo de 2023.

En Brides, Cooke interpretará a Sally Bishop, una mujer que, tras atravesar una crisis nerviosa, viaja con su marido a una remota villa italiana. Allí conocerá a un conde enigmático que pronto mostrará interés en que ella forme parte de su particular comunidad: un violento y sofisticado Edén de novias vampiro.

El film ha sido definido por su equipo como una historia “gótica, glamurosa y sangrienta” que reinterpreta elementos del universo de Bram Stoker y se centra en la tensión entre represión social y deseo carnal.

Brides será producida por Anthony Bregman y Stefanie Azpiazu para la compañía Likely Story y su distribución en Estados Unidos estará a cargo de Neon.

Olivia Cooke ha trabajado anteriormente en producciones como Ouija, Ready Player One, Sound of Metal y The Limehouse Golem, y en series como La casa del dragón y Slow Horses.