Sabrina Carpenter posa desnuda para Rolling Stone y responde a las críticas por su imagen

Sabrina Carpenter, una de las voces más destacadas del pop actual, protagonizó una impactante sesión de fotos para la portada de la edición julio/agosto de Rolling Stone. En la imagen principal, la cantante de 26 años aparece completamente desnuda, con solo unas medias translúcidas, desafiando una vez más los límites de la sensualidad en la cultura pop. La sesión estuvo a cargo del reconocido fotógrafo David LaChapelle, quien la retrató en una atmósfera etérea, dejando parte del cuerpo cubierto estratégicamente por su melena y sus brazos.

Carpenter no es ajena a la controversia. Su propuesta visual y escénica ya había generado debate durante su gira Short n’ Sweet, donde varias de sus coreografías –como la de la canción “Juno”– fueron calificadas por algunos como “excesivamente sexualizadas”. Mientras sus fans aplauden su autenticidad, no han faltado voces críticas que cuestionan su estilo.

Lejos de esquivar el tema, Sabrina abordó las críticas con franqueza en la entrevista concedida a Rolling Stone. “Siempre me causa gracia cuando la gente se queja. Dicen: ‘Todo lo que hace es cantar sobre sexo’. Pero esas son las canciones que ustedes han hecho virales. Claramente les encanta. Están obsesionados”, dijo, cuestionando la doble moral que muchas artistas femeninas enfrentan.

Además, reflexionó sobre el escrutinio constante al que se ven sometidas las mujeres en la industria: “No quiero sonar pesimista, pero siento que nunca he vivido una época en la que las mujeres hayan sido tan descuartizadas y examinadas en todos los sentidos. No me refiero solo a mí, sino a todas las artistas femeninas que están creando arte en este momento”.

Esta crítica también se refleja en su canción “Needless to Say”, disponible solo en vinilo, donde lanza versos como: “Un vestido bonito, un ángulo incómodo / Apuesto que hiciste zoom y se lo mostraste a todos tus amigos”. Para Sabrina, las redes sociales han exacerbado la cultura del juicio constante: “En cuanto aparece una foto de alguien con un vestido en una alfombra roja, lo primero que hacen es buscar qué decir de negativo. Nosotras tenemos que aprender a ser fuertes, pero ellos nunca aprenden a callarse”.

El reportaje en Rolling Stone coincidió con el anuncio de su nuevo álbum, “Man’s Best Friend”, cuya portada ya ha generado polémica. En ella, se la ve en cuatro patas, mientras una figura masculina le tira del cabello. Lleva un collar en forma de corazón con el título del disco, una imagen que ha sido interpretada por algunos como provocadora y por otros como problemática.

A pesar del revuelo, el primer sencillo del álbum, “Manchild” —coescrito junto a Jack Antonoff— ha tenido una recepción arrolladora, alcanzando el primer puesto en Spotify tanto en Estados Unidos como a nivel global.

“Man’s Best Friend” llegará casi un año después del éxito rotundo de Short n’ Sweet, álbum que vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y le valió seis nominaciones al Grammy, de las cuales ganó dos: Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista por su hit “Espresso”.

En este punto de su carrera, Sabrina Carpenter reafirma su lugar como una figura que no teme incomodar, desafiar expectativas ni hablar de frente. “Lo que la gente probablemente no se da cuenta es que, cuantas más miradas tienes sobre ti, más difícil es amar lo que haces. Y tenés que pelear para seguir amando actuar, cantar, crear”, concluyó.

