Le depositaron $500 mil pesos por error a un cuidacoches y él los devolvió

Una mujer le transfirió por error medio millón de pesos, y él, fiel a sus valores, lo devolvió. Su gesto de honestidad conquistó el cariño de los vecinos de Villa Dolores, Córdoba.

Hoy 03:10

En Villa Dolores, el "Tío Kelly", un querido cuida coches que trabaja desde hace siete años en la tercera cuadra de la calle Belgrano, la más comercial de la ciudad, se convirtió en noticia por un acto de honestidad que resonó en toda la comunidad.

Hace unos días, una mujer le transfirió por error $500.000 a su cuenta, en lugar de los $500 que correspondían por su servicio. Kelly, al darse cuenta del error dos o tres días después, no dudó en devolver el dinero, ganándose el respeto y el cariño de los vecinos.

“Era la segunda vez que veía a la chica. Me buscó y me dijo que se había equivocado, que en vez de $500 me mandó $500.000. Era su sueldito, así que le hice la transferencia de vuelta”, relató Kelly en diálogo con Cadena 3.

La mujer, agradecida, le ofreció una recompensa, pero él la rechazó con humildad. “No, no me sirve eso porque no es mío. Estoy contento con mi trabajo”, aseguró.

Sin embargo, la joven insistió y regresó con un pequeño gesto: un fajón y dos gaseosas para que Kelly celebrara el Día del Padre.

El Tío Kelly, conocido por su cercanía con los vecinos y su trabajo frente a la “municipalidad vieja”, no solo recibió el afecto de la mujer y su familia, sino también el reconocimiento de la comunidad.

José Luis Serrano, el humorista detrás de Doña Jovita y compañero de Kelly en la escuela primaria, lo saludó en redes sociales, destacando su integridad.

“Me gratifica el alma. La gente me saluda más, me quiere más”, confesó Kelly, visiblemente emocionado.

Su historia, que refleja valores de honestidad y sencillez, se viralizó en Villa Dolores y más allá, inspirando a todos con un gesto que, en sus propias palabras, “es lo que cualquiera debería hacer”.