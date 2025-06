Ángela Torres estrenó un adelanto de “Luz Roja”, su nueva canción tras separarse de Rusher

La cantante presentó un fragmento de su próximo tema, cargado de dolor y desamor. El estreno coincide con el anuncio oficial de su separación del artista urbano.

Hoy 21:31

Ángela Torres sorprendió a sus seguidores con el adelanto de “Luz Roja”, una desgarradora canción que formará parte de su primer álbum. El lanzamiento del fragmento se dio justo en medio de la confirmación de su ruptura con Rusherking, con quien mantuvo una relación amorosa de dos años y medio.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en el programa LAM: “La separación es muy reciente, ocurrió hace una semana. No hay terceros, fue una decisión de los dos por reiteradas peleas y diferencias”.

Qué dice la letra de “Luz Roja”, la nueva canción de Ángela Torres

En las redes sociales, la artista compartió una parte de la letra del tema, que refleja el dolor por una relación que ya no funcionaba:

“Si me desperté triste, no me querés ver.

Siempre tengo miedo de contarte mis problemas y que te alejes.

Siento que no soy un trofeo para vos,

diferente a las chicas con las que yo sé que te gustaba estar.

Viajando con vos me sentí una acompañante y no tu amor.

Creo que no te gusta quien realmente soy.

Voy a cruzar la calle aunque esté la luz en rojo.

Si me das la mano, voy a nadar hasta el fondo, no me importa ahogarme.

Voy en contramano cuando estás…”



El primer disco de Ángela Torres: lo que se sabe hasta ahora

Aunque aún no hay fecha confirmada para el lanzamiento completo de “Luz Roja”, se espera que el tema sea uno de los más personales e intensos de su primer álbum. Con una letra íntima y directa, la cantante apuesta a mostrar una nueva faceta artística, marcada por su historia personal y emocional.