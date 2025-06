Mirtha Legrand sobre Cristina Kirchner: “Tiene que devolver la plata que robó”

La conductora fue contundente al hablar de la condena de la expresidenta en la causa Vialidad. “La Corte Suprema la condenó. No hay apelación posible”, aseguró Alfredo Leuco en su mesa.

Hoy 22:59

Mirtha Legrand volvió a ser noticia por sus declaraciones políticas. Este sábado, durante una nueva emisión de su clásico programa, la diva apuntó directamente contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recientemente condenada a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad.

“Tiene que devolver la plata que robó”, sentenció La Chiqui, en diálogo con Alfredo Leuco, uno de los invitados a su mesaza. El periodista político explicó que la Justicia dispuso un decomiso de más de 500 millones de dólares, monto que deberán pagar entre los ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez, José López y la propia Cristina.

“Cristina se desapoderó de sus bienes porque los donó a sus hijos. Pero la Justicia está trabajando para ver si pueden recuperarlos. Claramente eran bienes de todos los argentinos que se los llevaron”, afirmó Leuco.

La conversación giró en torno a los próximos pasos judiciales y el posible arresto domiciliario de la exmandataria. Cristina confirmó que se presentará este miércoles en Comodoro Py para quedar detenida, aunque su defensa intenta que cumpla la pena en su casa de la calle San José, en el barrio de Constitución.

Sobre los rumores de un eventual traslado al Sur, Mercedes Ninci descartó esa posibilidad: “Cristina no quiere ir. Sería mandarla al ostracismo”. Y añadió que su abogado, Carlos Beraldi, le confirmó que la exvicepresidenta preferiría permanecer en Buenos Aires.

Ante la consulta de Mirtha sobre una posible apelación internacional, Ninci fue tajante: “No, es sarasa. No es vinculante”. En tanto, Leuco concluyó: “La Corte Suprema la condenó en tercera instancia. No hay ningún tipo de apelación. No puede ser candidata. Ya le están buscando reemplazante”.

La emisión también contó con la presencia de Pampito, Flavio Mendoza, Belén Francese y Mercedes Ninci, quienes debatieron temas de actualidad con la conductora de 97 años.