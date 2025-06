Yanina Latorre halagó a un famoso con el que estuvo muy enfrentada: “¡Me encanta!”

La conductora de Sálvese Quien Pueda se sinceró en vivo y dio que hablar al piropear a esta figura.

Hoy 21:04

Fiel a su sinceridad, Yanina Latorre no dudó en responder la consulta que le hizo Lizardo Ponce en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América, y sorprendió al hablar de Jorge Rial, con quien estuvo muy enfrentada.

“¿Le das a Jorge?”, fue la pregunta al hueso del panelista. A lo que Yanina no dudó en responder: “¡Sí, me encanta! Para mí, tiene las manos más lindas de la televisión”.

“Estas manos me encantan. Me parece un tipo buenmozo. Yo miro todo, manos, pies, yo soy muy detallista. Hasta ahora (le vi eso), no lo conozco desnudo”, agregó, pícara. Y cerró, entre risas: “Me gusta, es fachero, es limpio y huele bien”.