Se conoció el primer tráiler de Deliver Me From Nowhere, la película sobre Bruce Springsteen

Jeremy Allen White interpreta a Bruce Springsteen en esta biopic que retrata la creación de Nebraska, disco clave marcado por la soledad, la crudeza y la búsqueda personal.

Hoy 06:56

Ya está disponible el primer adelanto de Deliver Me From Nowhere, la biopic centrada en un capítulo íntimo y poco retratado de la vida de Bruce Springsteen. Jeremy Allen White, conocido por su papel en The Bear, interpreta al músico en este film que se enfoca en el proceso de creación de Nebraska, su sexto álbum de estudio, grabado en 1982.

Dirigida por Scott Cooper (Crazy Heart), la película elige alejarse del relato clásico de ascenso y gloria para sumergirse en una etapa de introspección artística y crisis personal. Mientras la industria y el público esperaban un nuevo éxito tras The River, Springsteen grababa de forma casera las canciones de Nebraska, un disco oscuro, austero y profundamente honesto.

El elenco incluye también a Jeremy Strong (Succession), en el papel de Jon Landau, histórico manager y productor del artista, y a Stephen Graham como Douglas Springsteen, el padre del músico. Completan el reparto Odessa Young, Paul Walter Hauser y Johnny Cannizzaro.

Con estreno previsto para el 24 de octubre, la película cuenta con el visto bueno del propio Bruce Springsteen, quien visitó el rodaje y elogió el trabajo de Allen White. “Me pareció una idea interesante porque se concentra en un período muy particular de mi vida”, dijo el músico en una entrevista reciente, haciendo referencia a la etapa en la que trabajaba en Nebraska y comenzaba a gestar Born in the U.S.A., mientras enfrentaba conflictos personales que marcaron su obra.