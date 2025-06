Máximo Kirchner reconoció su escaso diálogo con Kicillof y pidió votar “aunque sea en blanco”

El diputado nacional aseguró que no piensa en candidaturas y cuestionó el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires. También se refirió a la interna del peronismo y al rol de Alberto Fernández.

Hoy 18:32

Luego de la multitudinaria movilización en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner rompió el silencio y habló sobre el escenario político dentro del peronismo. En una entrevista con Radio con Vos, el diputado nacional admitió que mantiene un diálogo escaso con Axel Kicillof, aunque evitó confrontaciones directas con el gobernador bonaerense.

“Yo no tengo ganas de pelear con nadie, pero lo que se dice de Presupuesto, endeudamiento y fiscal impositiva es mentira”, aseguró el presidente del PJ bonaerense, marcando así diferencias con la gestión provincial. “El otro día me escribió Axel cuando fue lo de la detención de Cristina y se lo respondí, pero no hablamos hace mucho”, agregó.

Consultado por las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre, Kirchner fue tajante: “En la provincia de Buenos Aires, si podemos ganar mejor, pero lo importante es que todos vayan a votar, aunque sea en blanco”. A su vez, cuestionó la decisión del desdoblamiento electoral: “Es una mala decisión por múltiples motivos”, dijo sin rodeos.

Sobre la posibilidad de una candidatura, el líder de La Cámpora aclaró que no está enfocado en eso: “A horas de consumada la proscripción de Cristina, no estoy pensando en el armado de listas. Pero estoy a disposición de la fuerza política”, sostuvo.

En otro pasaje de la entrevista, Kirchner llamó a la construcción de una nueva mayoría: “Hay que armar una mayoría social que termine siendo una mayoría política. No puede haber un presidente delegado”.

También lanzó una crítica al expresidente Alberto Fernández, aunque reconoció su autonomía: “Durante el gobierno de Alberto, todas las variables de la economía las decidió él. Y está bien. La sociedad lo eligió y después tomó decisiones que poco tenían que ver con una discusión interna”.

Finalmente, envió un mensaje a la interna peronista: “No hay que armar algo anti Milei o anti Macri. Es bastante mediocre ser anti algo. Se están matando por ser precandidatos. Cristina cedió en 2019”, concluyó.