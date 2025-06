“Mindhunter” podría regresar como trilogía de películas

Aunque Netflix la canceló tras dos temporadas, crece la esperanza de un regreso: David Fincher evalúa continuar la historia con tres films de dos horas.

Hoy 08:41

Una de las cancelaciones más dolorosas para los fanáticos de las series policiales fue, sin duda, la de “Mindhunter”. La producción de David Fincher, estrenada en Netflix en 2017, cautivó al público y a la crítica con su inquietante retrato de los inicios del perfil criminal en el FBI y su inmersión en la psicología de algunos de los asesinos más notorios de la historia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras dos temporadas impecables, la plataforma decidió no renovarla debido a que no cumplió con las expectativas de audiencia, pero la serie nunca perdió el respaldo de sus seguidores, quienes desde entonces han pedido su regreso. Y ese regreso podría estar más cerca, aunque no en forma de tercera temporada, sino como una trilogía de películas.

Una posible trilogía en camino

Fue Holt McCallany, quien interpretó al agente especial Bill Tench, quien reavivó las esperanzas en una reciente entrevista con CBR. El actor reveló que tuvo una reunión con Fincher en la que se habló de la posibilidad de realizar tres películas de dos horas cada una. Sin embargo, remarcó que todo depende del visto bueno del director.

“Tuve una reunión con David Fincher hace unos meses y me dijo que existe la posibilidad de que vuelva como tres películas de dos horas, pero creo que es solo una posibilidad. Sé que hay guionistas trabajando, pero David tiene que estar contento con los guiones”, explicó McCallany.

El actor se mostró entusiasmado ante la idea: “Me dio un poco de esperanza. Todo tiene que coincidir: los tiempos, la logística, el deseo de David… y, sobre todo, que esté satisfecho con el material. Esa es la gran incógnita”.

El plan para la tercera temporada que nunca fue

“Mindhunter” se basó en el libro Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit de John E. Douglas y Mark Olshaker, y contó con Jonathan Groff como Holden Ford, Holt McCallany como Bill Tench, y Anna Torv como la psicóloga Wendy Carr. A lo largo de sus dos temporadas, la serie mostró entrevistas y análisis de figuras como Ed Kemper, Charles Manson y David Berkowitz, entre otros.

Aunque cancelada oficialmente, se sabía que la tercera temporada ya tenía una premisa pensada. El director Andrew Dominik reveló en 2022 que la historia planeaba llevar a los personajes a Hollywood, para mostrar cómo las técnicas de perfilación criminal comenzaban a permear el imaginario colectivo.

“Uno de ellos se iba a juntar con Jonathan Demme y el otro iba a estar con Michael Mann. Iba a tratar sobre cómo los perfiles psicológicos se abrían paso en el espíritu de la época”, comentó Dominik.

¿Recuperarán esa idea para las películas? Aún no hay confirmaciones oficiales, pero los fans tienen un motivo real para ilusionarse. Y si Fincher aprueba los guiones, “Mindhunter” podría volver, esta vez en formato cinematográfico, para cerrar su historia como merece.