La sorprendente transformación de Coti Romero: apostó por un nuevo look

La ex participante de Gran Hermano dejó atrás el rubio y desató una ola de comentarios con su renovada imagen morocha.

Hoy 08:49

Coti Romero volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un impactante cambio de look que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La ex Gran Hermano dejó atrás su clásica melena rubia y se animó a un tono morocha, mucho más sobrio y sofisticado, que marca un giro en su estilo y transmite una estética más madura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cambio fue mostrado a través de un breve video publicado en X (ex Twitter), donde se ve el proceso de transformación desde su look anterior hasta la revelación final. En cuestión de minutos, las imágenes se viralizaron y despertaron una verdadera avalancha de reacciones.

Los usuarios no escatimaron en halagos: “La más hermosa de Argentina”, “Le queda todo bien” y “Este color la potencia” fueron algunos de los comentarios más repetidos. Varios coincidieron en que el nuevo tono le da un aire completamente diferente, al punto de que muchos afirmaron que parece otra persona.

Además de su cambio estético, Coti también fue noticia por los rumores que la vinculan sentimentalmente con Alex Caniggia, tras la reciente separación del mediático con Melody Luz. Un simple gesto le bastó para captar nuevamente la atención del público y confirmar que, en redes, sigue siendo una de las figuras más comentadas.