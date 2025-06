Gallardo destacó la actuación de River pero se lamentó por el empate: “Podríamos haberlo ganado”

El Muñeco habló tras la igualdad sin goles ante Monterrey por la segunda fecha del Mundial de Clubes.

River Plate igualó 0-0 ante Monterrey por la fase de grupos del Mundial de Clubes y, si bien el resultado no fue el esperado, el equipo argentino sigue dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final del torneo. El próximo desafío será nada menos que frente al Inter de Milán, vigente subcampeón de la Champions League.

Tras el partido, el entrenador Marcelo Gallardo se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos. “Estoy contento con el rendimiento del equipo”, afirmó el Muñeco, destacando la actitud mostrada en un duelo intenso y parejo ante el conjunto mexicano.

Además, Gallardo valoró la mentalidad del grupo y dejó un mensaje claro: “Tengo que estar tranquilo y llevar serenidad. Está buenísimo estar con bronca cuando no ganás, eso me encanta. Si no te pasa nada... A mí no me gusta que mis futbolistas estén conformes cuando no se gana. Me parece perfecto que lo expresen de esa forma”, expresó.

En cuanto al análisis del encuentro, el DT lamentó no haber conseguido los tres puntos: “Es una pena, podríamos haberlo ganado. Hicimos mérito para eso”, señaló, en referencia a las situaciones de peligro generadas por el Millonario, que no logró romper el cero.

De cara al duelo decisivo ante el Inter, Gallardo deberá rearmar el mediocampo, ya que Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño no estarán disponibles por suspensión, lo que obligará a realizar cambios importantes en la alineación titular.

El pase a los octavos sigue al alcance de River, pero para lograrlo deberá superar a uno de los equipos más poderosos del certamen. La clasificación está en juego, y el Millonario buscará dar el golpe frente al gigante italiano.