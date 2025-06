Alerta en Mendoza por la amenaza de un alumno: “Voy a matar a los docentes del turno tarde”

Las autoridades revelaron que el alumno envió un video, donde se muestra con un arma y un cartel en el que escribió la amenaza de muerte.

Hoy 08:36

Una maestra de la escuela Cacique Guaymallén recibió un video a través de WhatsApp con el que un alumno amenazó con matar a “todos los docentes del turno tarde”, con excepción de ella.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El caso era investigado por la Dirección General de Escuelas desde el lunes, cuando la docente del instituto en el distrito Buena Nueva de Guaymallén, Mendoza, denunció que recibió el violento mensaje. Desde el martes, la escuela permanece bajo custodia policial.

Las autoridades revelaron que el video muestra a un estudiante con un arma y un cartel en el que escribió la amenaza de muerte.

El adolescente no fue identificado porque el número no estaba registrado en la base de datos de contactos telefónicos de la escuela, consignó el diario UNO de Mendoza. Esto generó más confusión porque la maestra también trabaja en el turno tarde en otras escuelas del Gran Mendoza, por lo cual no existe la certeza de que la amenaza estuviese dirigida a la escuela Cacique Guaymallén.

Te recomendamos: Horror en Mendoza: encontraron a un hombre descuartizado en una casa y su expareja confesó el crimen

Antecedentes en la provincia de Buenos Aires

En abril de este año hubo dos amenazas de tiroteo en la provincia de Buenos Aires.

La primera denuncia surgió en la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz a partir de los chats de un grupo de alumnos que hablaba de organizar un ataque armado y matar “sin importar al que le toca”.

El grupo estaba liderado por una estudiante identificada como “Mai”, quien daba instrucciones en un grupo de WhatsApp llamado “Tiroteo escolar”.

“Sin importar al que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento”, advirtió la adolescente entre varios mensajes en los que intercambiaban ideas de cómo agredir a compañeros y docentes. “Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, continuó.

Luego de conocerse estos mensajes el 4 de abril, un grupo de padres y madres se reunió con Vanesa Klos, directora de una escuela en el partido de Escobar. Muchos alumnos no asistieron a clases por temor a que sucediera algo. Luego se radicó una denuncia colectiva.

Solo una semana después difundieron la noticia sobre un grupo de estudiantes que planificó un tiroteo en la Escuela Secundaria N.º 2 “Fray Luis Beltrán” de la localidad de Matheu, también partido de Escobar.

La investigación empezó luego de que un padre alertara a una autoridad del colegio después de enterarse del macabro plan. “Me llegaron estas capturas por mi hijo y, la verdad, tengo miedo”, comentó al enviar todas las imágenes. La persona también explicó que un amigo de su hijo fue añadido al grupo, pero tomó las capturas al ver la conversación y abandonó el chat.

Ante la gravedad del hecho, la fiscal Josefina Selleart ordenó la recolección de pruebas, entre ellas capturas de pantalla del grupo de WhatsApp, y tomó declaración testimonial a padres y autoridades de la escuela. Además, se remitió copia de las actuaciones a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DNNyA).

En paralelo, se dispuso un refuerzo preventivo con personal policial, móviles del Comando Patrullas, agentes municipales y de la Guardia Urbana.