En vivo: Real Madrid y Pachuca protagonizan un duelo clave por la clasificación

El poderoso elenco merengue enfrenta al conjunto mexicano por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Clubes.

Hoy 16:03

Este domingo desde las 16:00 (hora local), el Real Madrid y Pachuca se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Clubes, en un choque que podría empezar a definir el destino de ambos en la competencia. El partido se jugará en el Bank of America Stadium de Charlotte, con arbitraje del brasileño Ramón Abatti, y será televisado por DAZN y D Sports.

El Merengue, uno de los grandes candidatos al título, no tuvo el debut esperado: igualó 1-1 con Al Hilal en el estreno oficial de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. Pese a la expectativa generada por la inclusión de nombres como Trent Alexander-Arnold y el joven Dean Huijsen en el once titular, el equipo no logró imponer condiciones. La espera por el debut de Franco Mastantuono sigue generando ilusión en la Casa Blanca.

Por su parte, Pachuca mostró una versión competitiva ante el Red Bull Leipzig, pero terminó cayendo 2-1 en un partido muy ajustado. El equipo mexicano, dirigido por Jaime Lozano, dejó una imagen positiva pero sabe que necesita un resultado favorable para seguir con vida, ya que una nueva derrota lo dejaría sin chances de avanzar a la próxima fase.

Para ambos equipos, el compromiso es fundamental: Real Madrid busca su primer triunfo en el torneo, mientras que los Tuzos están obligados a sumar para mantener sus aspiraciones intactas en un grupo que se perfila como uno de los más exigentes del certamen.

Datos del partido

Partido : Real Madrid vs. Pachuca

: Real Madrid vs. Pachuca Competencia : Mundial de Clubes – Fecha 2, Grupo H

: Mundial de Clubes – Fecha 2, Grupo H Día y hora : Domingo, 16:00

: Domingo, 16:00 Estadio : Bank of America Stadium (Charlotte, EE.UU.)

: Bank of America Stadium (Charlotte, EE.UU.) Árbitro : Ramón Abatti (Brasil)

: Ramón Abatti (Brasil) TV: DAZN y D Sports

Un duelo entre dos estilos y dos historias distintas, pero con el mismo objetivo: seguir con vida en la pelea por el título mundial.