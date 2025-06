Tamara Báez presumió su nuevo auto de lujo y usuarios salieron a criticarla

Lo que no esperaba la influencer es un comentario de un seguidor criticándola por adquirir el auto con dinero que no era suyo. “Y... con plata de otro cualquiera tiene Mercedes Benz”.

Tamara Báez aprovechó el fin de semana largo para hacer una escapada en familia y compartió algunas fotos y videos del viaje. Entre ellas, la influencer publicó una postal del nuevo auto de lujo que compró.

"Todo se está haciendo realidad", escribió la ex de L-Gante acompañando las fotos de su hija, Jamaica, posando junto al Mercedes Benz modelo A 45 AMG. Esta versión deportiva de la Clase A, con motor turbo y tracción integral, puede alcanzar los 280 kilómetros por hora.

Lo que no esperaba la influencer es un comentario de un seguidor criticándola por adquirir el auto con dinero que no era suyo. “Y... con plata de otro cualquiera tiene Mercedes Benz”, disparó una seguidora.

Sin dudarlo, Tami respondió: “Este me lo compré yo, hay otro ahí guardado que si me lo regalaron. ¿Vos bien?“. ”Ah ¿sí? Ni un docente laburando todo el día se puede comprar un Mercedes, querida. ¿Qué onda la Justicia que estas cosas no la ve?", agregó la usuaria.

Lejos de dejarlo ahí, la expareja de L-Gante cerró: “No, los docentes no ganan tanto... ¿y vos sos policía?".