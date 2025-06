Putin condenó la intervención militar de EE.UU. en Medio Oriente

Se reunirá con el canciller de Irán. Rusia tildó a la ofensiva estadounidense de “decisión irresponsable”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá este lunes con el canciller de Irán, Abás Araqchi, luego de los bombardeos estadounidenses a tres instalaciones nucleares del país asiático.

Araqchi acusó al gobierno de Donald Trump de haber “traicionado la diplomacia” y “cruzado todas la líneas rojas” con los ataques, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tildó el bombardeo de “decisión irresponsable” y advirtió que representa una “grave violación del derecho internacional”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo también que tendrá “serias consultas” con Putin, uno de los principales aliados del régimen de Ali Jamenei, que le proporciona a Rusia su flota de drones para la invasión en Ucrania, como anticipó TN.

Araqchi dijo en conferencia de prensa en la 51° cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI): “Rusia es un amigo de Irán, tenemos una alianza estratégica y siempre nos consultamos mutuamente. También en los últimos tres o cuatro meses, cuando negociábamos con Estados Unidos, siempre informamos a nuestros amigos rusos sobre el progreso, o la falta de progreso”.

Fuertes críticas de Irán a Estados Unidos por el ataque a tres centrales nucleares

El canciller iraní le hizo fuertes críticas a Estados Unidos por el ataque a tres centrales nucleares, en medio de la escalada bélica con Israel: “Atacar una instalación nuclear es una violación imperdonable de la ley internacional y debe condenarse”. Consideró además que “la puerta de la diplomacia siempre debería estar abierta”, pero que “este no es el caso”.

Araqchi advirtió: “Mi país fue agredido, debemos responder en nuestro legítimo derecho de defensa propia y haremos esto durante el tiempo que haga falta”. Ante la consulta sobre cuál podría ser esa respuesta al ataque de EE.UU, se limitó a responder: “Tenemos una variedad de opciones; eso es todo”.

El canciller iraní explicó: “No estamos ahora en una situación para decidir cómo retomar la diplomacia y con quién. Esperemos a ver cuál será nuestra reacción, y cuando termine decidiremos cómo volver a la diplomacia”, agregó. Recordó que Irán “estaba en medio de la diplomacia cuando Israel lo dinamitó” y que también estaba “en medio de negociaciones con los europeos en Ginebra, hace solo dos días, cuando Estados Unidos decidió dinamitarlas”.

Araqchi cuestionó: “Estábamos con la diplomacia cuando Estados Unidos dio luz verde a Israel para atacar nuestras instalaciones nucleares. Mostró así que no son hombres de diplomacia y que solo entienden el lenguaje de la fuerza; esto es desafortunado. Estados Unidos no tiene respeto por la Carta de Naciones Unidas, no tiene respeto por la ley internacional”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que mantienen contacto indirecto con Washington a través de intermediarios como Omán y otros países “recibiendo mensajes a través de diferentes canales” a los que dijo que responden mediante intermediarios “si es necesario”.

Rusia condenó los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares en Irán: “Decisión irresponsable”

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenó los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares en Irán a través de su cuenta de Telegram: “La decisión irresponsable de someter el territorio de un Estado soberano a ataques con misiles y bombas, independientemente de los argumentos utilizados, viola gravemente el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que califican tales acciones de inaceptables”.