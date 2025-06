El PSG enfrenta a Seattle Sounders con la obligación de ganar para soñar con la clasificación

En Washington, el conjunto estadounidense y el campeón de la Champions cierran el Grupo B del Mundial de Clubes buscando el boleto a octavos.

Hoy 06:47

Este lunes desde las 16 (hora argentina), Seattle Sounders y París Saint-Germain se enfrentarán en el Lumen Field, en el marco de la tercera y última fecha del Grupo B del Mundial de Clubes 2025. El elenco francés necesita ganar y esperar una mano del otro cruce, mientras que los estadounidenses tienen una chance remota, pero aún viva.

Los Sounders no lograron sumar en lo que va del certamen. Cayeron ante Botafogo y Atlético de Madrid, y su clasificación está al borde del abismo. Para seguir con vida, deben vencer al PSG por varios goles, mejorar su diferencia de -3 y rogar que el Atlético no le gane a Botafogo. Difícil, pero no imposible para el equipo de Brian Schmetzer.

Del otro lado, el PSG llega con un panorama más alentador. Ganó en el debut ante Atlético, pero en la segunda jornada sufrió un sorpresivo 1-0 ante Botafogo, lo que le quitó margen de error. Con tres puntos y una diferencia de gol de +3, el equipo de Luis Enrique necesita ganar y esperar que el Atlético no derrote al Fogão para acceder a los octavos de final.

Posibles formaciones

Seattle Sounders: Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Jonathan Bell, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Obed Vargas, Cristian Roldan; Paul Rothrock, Albert Rusnak, Pedro De La Vega; Daniel Musovski.

DT: Brian Schmetzer.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Beraldo, Lucas Hernández; Senny Mayulu, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Désiré Doué. DT: Luis Enrique.

Datos del partido

Hora: 16.00 (Argentina) | 15.00 (Washington) | 21.00 (Francia)

TV: DAZN y D Sports

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Estadio: Lumen Field, Seattle