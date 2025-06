"El Riesgo País no baja porque hay desconfianza de los inversores para poner la plata en Argentina"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:26

"Fue un fin de semana muy complejo", comenzó describiendo Osvaldo Granados este lunes en su columna para Radio Panorama, al referirse a la escalada de violencia en Medio Oriente. "Una guerra, bombardeos, y nos encontramos con que algunos intentan explicar esto como un error garrafal que cometieron Irán y Hamas al atacar Israel y secuestrar gente", señaló. También destacó que hay quienes vinculan el conflicto con un posible acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel, lo que sumaría una dimensión geopolítica al conflicto.

Una de las repercusiones inmediatas del conflicto fue el aumento en el precio del petróleo. “Acá, por las dudas, Shell y Puma subieron un 7%, pero YPF no, entonces está obligando a las otras a bajarlo. Uno percibe que hay algunas empresas que no saben dónde están paradas”, opinó.

En el plano local, el escenario también se muestra agitado. Con elecciones a la vuelta de la esquina, se espera esta semana una reunión clave entre gobernadores, en un contexto de tensiones presupuestarias. “Los gobernadores quieren más plata”, afirmó, al tiempo que mencionó que en el Senado habrá votaciones de alto voltaje político, incluso con un eventual veto en juego.

También trazó un paralelismo entre la situación judicial argentina y la española. “En España, con la obra pública donde se cobran coimas, pasa lo mismo que en Argentina. Lo que pasó con Cristina y lo que vendrá... ¿se marca un punto final con la condena? Veremos”, planteó con cautela.

Sobre el frente financiero, sostuvo que “el Riesgo País no bajó porque hay desconfianza y temor de los inversores para poner la plata en Argentina”. A pesar del interés por las altas tasas de rentabilidad, “quieren saber qué pasará en las elecciones”.

En ese sentido, analizó también el mensaje de la ex presidenta: “El lenguaje de Cristina es que esto se cae, se desmorona, no resiste análisis. Está anunciando un final apocalíptico. Entonces, para ser creíbles tenemos que mostrar que estamos lejos de volver a un populismo. Si uno es oposición, hay que mostrar cuál es la respuesta que se tiene ante la inflación, porque hasta ahora no dicen nada”.

Por último, mencionó un dato clave para los pequeños inversores: “Hoy, el plazo fijo le está ganando a la inflación y al dólar, con un 35% anual. Está creciendo mucho más que el resto. Hoy hay 45,2 billones de pesos en plazo fijo”.