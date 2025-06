La ola polar se hace sentir en Buenos Aires con nevadas en algunas localidades

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas por vientos fuertes. Desde el domingo se comenzaron a registrar las primeras nevadas en distintos puntos de la provincia.

Hoy 09:01

Un intenso frente frío avanzaba, desde este domingo por la noche, sobre la franja central del país y provocaba en la provincia de Buenos Aires un lunes gélido y muy ventoso. Desde antes de las 8 de esta mañana, vecinos de distintas ciudades del conurbano bonaerense, como Pilar y José C. Paz, reportaban la caída de copos de nieve. Horas antes, las localidades de Sierra de la Ventana y Puán se vieron cubiertas de blanco.

“Un poco de agua nieve en Presidente Derqui, Pilar”, escribió una joven en la cuenta de X. “Me agarró la nieve esperando el bondi en Pilar (que no me di cuenta de que era nieve hasta que me subí al colectivo y vi la mochila con un par de copitos)“, contó otro mujer en la misma red social.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas por vientos fuertes en la provincia y ciudad de Buenos Aires. Además, advirtió que se esperan temperaturas bajas en gran parte del país, las cuales comenzaron este domingo por la noche.

En las últimas horas, los meteorólogos advirtieron que en la ciudad de Buenos Aires era baja la chance de que nevara, pero que en ciertos puntos del conurbano podría verse la caída de agua nieve y algunos copos.