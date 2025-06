Tenés más poder de atracción del que pensás: estas son las seis señales

Estas pistas, avaladas por psicólogos y estudios científicos, pueden ayudarte a detectar si generás interés sin saberlo.

Hoy 09:55

A veces no hace falta buscar llamar la atención para generar interés. Una mirada que se detiene un segundo más, un "me gusta" que nunca llega, pero alguien que ve todas tus historias… La atracción no siempre es obvia, pero deja pistas. Y según psicólogos y especialistas en relaciones humanas, puede ir mucho más allá del aspecto físico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la psicóloga española Silvia Severino, creadora de contenido sobre vínculos y emociones, muchas personas despiertan interés sin darse cuenta. En uno de sus videos más virales, explica seis señales que podrían indicar que generás atracción sin proponértelo:

Miradas que se cruzan y se apartan: cuando alguien te observa fijamente pero desvía la mirada enseguida, es probable que intente disimular su interés. Fantasmas digitales: no te ponen likes, no comentan tus publicaciones, pero ven todas tus historias. Están ahí, silenciosamente atentos. Favores sin contexto claro: un pedido inesperado puede ser solo una excusa para entablar contacto sin mostrarse directamente. Presencia constante en redes: al compartir contenido por mensaje directo, prestá atención a los primeros nombres que te sugiere la app: suelen ser quienes más miran lo que hacés. Coincidencias que no son tan casuales: si alguien aparece seguido en tus lugares habituales, quizás no sea mera casualidad. Tu magnetismo crece cuando dejás de buscar aprobación: cuando te enfocás en vos, en tu autenticidad y bienestar, muchas veces te volvés más atractivo sin proponértelo.

La ciencia también tiene mucho que decir sobre este tema. Según la antropóloga y autora Helen Fisher, investigadora del Instituto Kinsey, la atracción sexual es mayormente inconsciente y se activa por mecanismos primitivos del cerebro como el sistema límbico. Allí se desencadenan sustancias como la dopamina y la serotonina, que generan sensaciones de deseo o amor.

Fisher afirma que solemos sentirnos atraídos por personas parecidas a nosotros o que nos recuerdan a vínculos cercanos (padres, exparejas, amigos). Esto lo confirma también la psicóloga Beverly Palmer, quien señala que muchas veces buscamos inconscientemente personas que complementen o reflejen aspectos propios.

Además, los estudios muestran que factores como el nivel educativo o la ideología política influyen más de lo que creemos a la hora de elegir pareja. Y aunque muchos digan priorizar cualidades como la inteligencia o la amabilidad, el atractivo físico sigue teniendo un peso importante, según la psicóloga Madeleine Fugère.

No del todo. Pero sí podemos entender mejor los mecanismos que activan ese interés. Aunque son temas discutidos (algunos estudios dicen que influyen, otros lo niegan), la vista y las primeras impresiones siguen siendo fundamentales.

“Las personas se forman una opinión sobre alguien en los primeros tres minutos”, dice Fisher. Por eso, más allá de lo biológico, el carisma, la confianza en uno mismo y una energía alineada con quienes somos pueden resultar decisivos.