Los gobernadores se reúnen otra vez para reclamar fondos a la Nación

En medio de la caída de la recaudación, los mandatarios provinciales piden a la Casa Rosada que libere los giros por el impuesto a los combustibles y los ATN. El encuentro será a las 11 en el CFI.

Hoy 10:17

En medio de la tensión con el Ejecutivo nacional, los gobernadores se reúnen para profundizar sus reclamos por la situación fiscal de sus provincias, por la disminución de la coparticipación nacional, la baja en el consumo y la caída de las actividades comerciales e industriales.

La cumbre de gobernadores será a partir de las 11.00 en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Retiro, donde afinarán detalles para ir a fondo con los reclamos al Ejecutivo.

La semana pasada Francos recibió a los gobernadores, Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de la vice de Córdoba, Myrian Prunotto.

La Casa Rosada decidió ofrecerles fondos a los gobernadores a cambio de que se hagan cargo de las obras de Vialidad de sus distritos. Se trata de la respuesta al pedido de los mandatarios provinciales de aumentar la coparticipación del impuesto a los combustibles al 50% y regularizar el envío de fondos a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El Ejecutivo aceptó ceder el porcentaje de la recaudación del tributo destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que cuenta con el financiamiento del 50% de lo que se debe destinar por ley al Fondo de Infraestructura de Transporte. El fideicomiso recibe el 28,58% de lo colectado por el impuesto a los combustibles. En 2024, registró $674.627 millones a través de la vía impositiva y tuvo con transferencias por $1058 billones.

La idea inicial de los gobernadores era reunirse con Javier Milei, lo que no pasó por la gira presidencial por Europa e Israel. Del encuentro liderado por Francos participaron además el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y los gobernadores, Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y la vice de Córdoba, Myrian Prunotto.

En la previa a la cumbre afloraron las tensiones, como el caso del mandatario provincial de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que pese a ser aliado del Gobierno, advirtió: “A la Nación le tiene que ir bien, pero con las provincias incluidas. Que el Presidente no pretenda que le vaya bien al Gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior, nos vaya mal. No va a poder gobernar si no lo hace con los gobernadores. Que no se equivoque”.

El gobernador de Tucumán planteó en declaraciones a la prensa que Nación “tiene que tener un diálogo más profundo con las provincias": “Lo dice alguien que ha sido calificado como un gobernador dialoguista desde el primer momento. Cuando nos tocan lo que nos corresponde a los tucumanos vamos a dialogar más fuerte”.

Mientras que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó en el Primer Encuentro para el Desarrollo de la Norpatagonia: “Cuando cargamos nafta, el 50% del monto son impuestos, y toda esa plata se la queda Nación. Esos fondos están destinados a las rutas nacionales, pero no vemos que se use nada de eso en nuestras provincias”.

Weretilneck advirtió: “La cantidad de vidas que se pierden, los vehículos rotos, el tiempo que se pierde, todo eso es tremendo. Y tenemos un gobierno nacional que no tiene en cuenta al interior del país”.