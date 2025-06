Benfica festejó ante Bayern Múnich y sacó boleto a octavos como líder de su grupo

El elenco de Di María y Otamendi se impuso por 1-0 sobre los bávaros, logró la clasificación y terminó con las ilusiones de Boca.

Hoy 18:19

En el Bank of America Stadium, Benfica derrotó por 1-0 al Bayern Múnich en el cierre del Grupo C del Mundial de Clubes 2025 y no solo avanzó a los octavos de final como líder de la zona, sino que también eliminó a Boca Juniors, que dependía de una goleada del conjunto alemán para clasificar.

El único gol del encuentro lo convirtió Andreas Schjelderup a los 16 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva de las Águilas, que dominaron gran parte del partido. Con este resultado, el equipo portugués cerró la fase con 7 puntos y +7 de diferencia de gol, suficiente para quedarse con la cima del grupo.

En tanto, el Bayern Múnich, ya clasificado antes de este duelo, finalizó como segundo con 6 unidades y ahora deberá medirse con Flamengo en octavos. El conjunto brasileño, que ya aseguró el primer lugar del Grupo D, será el rival del equipo de Vincent Kompany, en lo que promete ser uno de los cruces más atractivos de la próxima ronda.

Por su parte, Boca Juniors, que goleó 8-0 a Auckland City en simultáneo, quedó afuera por diferencia de gol. El triunfo luso dejó sin chances al conjunto argentino, que necesitaba una caída del Benfica por una amplia diferencia.

En el equipo portugués fueron titulares tres argentinos: Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, figuras clave en una campaña que ilusiona a los hinchas con una histórica participación en el certamen internacional.

El Benfica enfrentará en octavos al segundo del Grupo D, que se definirá este martes a las 22 entre Chelsea y Espérance de Túnez, en el Lincoln Financial Field.