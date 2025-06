Diego D'Angelo presentó su película "Poesía abierta, rebeldía y libertad" en el Cine Teatro Renzi

La exposición se llevó a cabo el día lunes a la tarde y contó con la participación de referentes de la cultura bandeña.

Con el apoyo de la Municipalidad de La Banda, se realizó una proyección especial de la película "Poesía abierta, rebeldía y libertad", en el Espacio INCAA del Cine Teatro Renzi, actividad que contó con la presencia del director del filme, Diego D’Angelo.

La exposición se llevó a cabo el día lunes a la tarde y contó con la participación de referentes de la cultura como el profesor Alfonso Nassif y miembros de la Red Bandeña por los Derechos Humanos.

Luego de la proyección, el director del Cine Teatro Renzi, Ricardo Aranda, entregó a Diego D'Angelo, la Declaración de Interés Cultural y Provincial, emitida por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero, donde se destaca la relevancia de esta actividad en favor de la cultura local.

"Poesía Abierta, rebeldía y libertad", es una película que muestra cómo fue la experiencia de resistencia cultural que significó el Ciclo Poesía Abierta creado por el poeta y periodista Daniel Giribaldi, ciclo que comenzó en el año 1982 y se prolongó hasta 1996.

El filme también cuenta con el guion de Alejandro Arroz y fue producido por Hiperkinesis Films e Imagen Producciones. En él se puede ver cómo jóvenes escritores y otros consagrados, se reunían en bares de San Telmo para compartir sueños de libertad.

El Ciclo Poesía Abierta reunió voces del quehacer cultural argentino como Alejandro Dolina, Ramón Ayala, Teresa Parodi, Rubén Juárez, Virginia Lago, Soledad Silveyra, entre muchos otros.

En diálogo con la prensa, el director Diego D'Angelo destacó que lo inspiró a realizar esta película: “Fueron muchas cosas. Me encontré con esta historia en la casa de Beatríz Valverde, la tía de una amiga mía de la infancia de Rosario. Una mujer dedicada a la música, viviendo en Suiza, casada con un suizo. Me llama un día y me dice Necesitamos que te encargues de Beatríz (Valverde)”.

“Entonces nos encargamos de ella hasta su fallecimiento y nos encontramos en su casa con cientos de fotos, con más de 120 horas de grabación de la consola del Viejo Almacén, material que fue digitalizado, algunos audios se escuchan en la película”.

“Hicimos una película que ha empezado a rodar por la argentina y va a seguir por centros culturales, porque la cultura es esa parte del alma que una nunca va a dejar de lado”.

Seguidamente, el director destacó que fue lo que le sorprendió durante la producción del filme: “Me sorprendió la unidad de muchas personas que filmadas de forma independiente construyeron un relato. El Nolo Correa junto con Teresa Parodi que fueron contando lo mismo desde su propio sentir y de su propia memoria, la historia de la muerte de Garibaldi”.

“Lo otro fue la gran capacidad de los entrevistados de quedarse para charlar con nosotros porque uno ve a lo mejor un par de minutos o menos en de cada uno de los intérpretes, de quienes participan en las entrevistas, y han sido grabaciones de hasta una hora y tratamos parte de ese material para hacerlo compacto”.

“Esta película podría haber durado un poco más, estuvimos corridos por el tiempo, porque esta película entró en el vórtice del gobierno anterior y el actual. Fue una de las últimas películas nuevas del cine argentino”.

“Hace más de un año y medio que el INCAA no apoya a ninguna película. Por lo tanto, nos vamos a quedar sin películas nuevas en la Argentina. Esta película fue un milagro para mí”.

Finalmente, D’Angelo contó que cosas lo ligan a Santiago del Estero de una forma muy especial: “Me unen muchas cosas a Santiago del Estero. Alicia Guberbil, una mujer que venía a vivir a casa o quedarse en sus vacaciones en Buenos Aires, me hablaba mucho del viejo Santiago del Estero”.

“Además, el venir tantas veces y ver cómo se fue hilando también el Bebe Ponti santiagueño, con Romero Gorri también, con Alfonso Nassif. La vida es una vuelta completa. Hoy lo que das mañana lo recibís y viceversa”.

“Por eso creo que esta película nos ha dejado un pedazo de historia de la cultura argentina y no olvidemos la memoria de toda esta gente que aparece en la película. Hay centenares de nombres de personas que a veces nos cuesta identificarlos, pero esto es en pequeños recuentos de material de todo lo que queda fuera de la película”, finalizó D'Angelo.