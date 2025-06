Mastantuono rompió el silencio sobre su pase de River a Real Madrid: "Es un sueño"

Si bien marcó que "tiene la cabeza en intentar ganar el Mundial de Clubes", la joya de 17 años contó cómo se siente por su transferencia récord al Merengue.

Después de semanas agitadas y rumores constantes, Franco Mastantuono rompió el silencio y se refirió por primera vez a su traspaso récord al Real Madrid, una operación valuada en 60 millones de euros brutos que sacudió el mercado europeo. Sin embargo, lejos de mostrarse distraído, el juvenil de 17 años dejó en claro que su prioridad sigue siendo River y el gran objetivo inmediato: ganar el Mundial de Clubes.

“Es un sueño jugar en el Real Madrid, pero ahora estoy enfocado en River. Lo que me está pasando es algo único. Estoy muy agradecido al fútbol y a la vida”, expresó Mastantuono en diálogo con DAZN, en la previa del duelo clave frente al Inter, por la tercera fecha del Grupo E, que definirá el pase a octavos de final.

El talentoso enganche fue vendido al club español por 60 millones de euros brutos, de los cuales 45 millones netos corresponden a la cláusula de rescisión que el Real Madrid decidió abonar. El pago, según confirmó el presidente Jorge Brito, se realizará en tres cuotas: 20 millones ahora, 12,5 en junio de 2026 y el resto en junio de 2027.

El rol de Xabi Alonso y el interés del PSG

Uno de los factores decisivos en la transferencia fue la llamada personal del flamante entrenador del Merengue, Xabi Alonso, quien reemplazó recientemente a Carlo Ancelotti. “Fue increíble y se lo agradezco un montón. Sus palabras influyeron mucho. Que el técnico te quiera es un voto de confianza importante para un jugador. Dejar un club como River no es fácil y sus palabras me motivaron mucho”, reveló Mastantuono.

El joven también mencionó que estuvo al tanto del interés del PSG, pero eligió al Real Madrid por historia, proyecto deportivo y por ese gesto del DT español.

En medio de algunas críticas por su temprana salida, Mastantuono se mostró agradecido con la institución que lo formó. “No es chamuyo que le tengo un amor muy grande a River. Siempre voy a dejar la vida por estos colores. Me han dado todo desde que soy chico y trato de devolverlo dentro de la cancha”, aseguró.

Además, enfatizó que su llegada al Real Madrid se concretará recién en agosto, cuando cumpla la mayoría de edad. Hasta entonces, tiene un solo foco: “Quiero dejar a River en lo más alto. La cabeza la tengo puesta acá y en intentar ganar el torneo”.

La visión de Gallardo

Días atrás, Marcelo Gallardo se refirió al pase con un dejo de resignación. “Es muy difícil decirle que no al Real Madrid, claramente. Yo me pongo en el lugar del futbolista, pero desde el lugar de técnico me parece que se fue muy temprano. El proyecto deportivo anual era con él”, declaró el DT en ESPN.

De todas formas, el “Muñeco” bancó la decisión del juvenil: “Tiene un futuro enorme y espero que le vaya muy bien”.

Mientras tanto, River sueña con avanzar de fase y Mastantuono quiere despedirse con gloria. Su corazón sigue latiendo en Núñez… por ahora.