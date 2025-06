La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni dio un giro brusco: el actor retiró su demanda millonaria

Tras la desestimación inicial de su contrademanda por 400 millones de dólares, Justin Baldoni decidió no presentar nuevas pruebas contra Blake Lively. Mientras tanto, continúa el proceso legal iniciado por la actriz, que lo acusa de abuso y acoso en el set de It Ends with Us.

Hoy 07:19

Luego de que un juez desestimara la demanda de 400 millones de dólares presentada por Justin Baldoni contra Blake Lively, el conflicto legal entre ambas figuras sigue escalando. El actor y director, que había prometido presentar nuevas pruebas, finalmente optó por no continuar con esa línea legal. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO El enfrentamiento entre los protagonistas de It Ends with Us comenzó a hacerse público el año pasado, durante la promoción de la película. En ese contexto, Blake Lively presentó una denuncia formal contra Baldoni, acusándolo de abuso psicológico, acoso sexual y conducta inapropiada en el set, además de afirmar que el actor y su equipo organizaron una campaña de desprestigio en su contra. En respuesta, Baldoni presentó una contrademanda por difamación contra Lively y su esposo, el actor Ryan Reynolds, solicitando una indemnización de 400 millones de dólares. Sin embargo, a inicios de junio, un juez rechazó la demanda al considerar que no contaba con fundamentos suficientes, aunque permitió que Baldoni presentara nuevas pruebas hasta el 23 de junio. Justin Baldoni y Blake Lively. Según informó la revista People, el equipo legal de Baldoni decidió no aportar nuevas evidencias, y optó por seguir otra estrategia jurídica: “La decisión del Tribunal sobre la moción de desestimación no afecta en absoluto la certeza de que no hubo acoso ni campaña de desprestigio, y no afecta en absoluto nuestra enérgica defensa contra las acusaciones de la Sra. Lively. El proceso de descubrimiento de pruebas está en curso y confiamos en que prevaleceremos contra estas acusaciones fácticamente infundadas. En lugar de revisar las acusaciones existentes, nuestros clientes buscarán las opciones legales adicionales que tenemos a nuestra disposición.” Mientras tanto, el proceso legal iniciado por Lively sigue en marcha y podría derivar en nuevas repercusiones para Baldoni, tanto judiciales como profesionales. Blake Lively

