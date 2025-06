Kate Hudson, elegida como Pionera del Año por su trayectoria y labor filantrópica

La actriz recibirá el mayor reconocimiento de la Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation el próximo 8 de octubre en Beverly Hills.

Hoy 07:16

La actriz nominada al Oscar Kate Hudson será distinguida con el Pioneer of the Year Award 2025, el premio más importante que otorga la Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation (WRMPPF). La ceremonia se realizará el 8 de octubre en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills.

El galardón reconoce a figuras de la industria cinematográfica que se destacan por su liderazgo, compromiso comunitario y trabajo filantrópico. Según expresó Lisa Bunnell, presidenta de la fundación y ejecutiva de Focus Features, “Kate Hudson inspira a las audiencias no sólo con su talento, sino con su compromiso social y su capacidad de movilizar a otros para apoyar a quienes más lo necesitan”.

Todos los fondos recaudados durante el evento se destinarán al Pioneers Assistance Fund, un programa único en su tipo en Estados Unidos que brinda asistencia económica y apoyo psicológico a trabajadores de la distribución y exhibición cinematográfica que atraviesan situaciones difíciles.

Hudson debutó en el cine con 200 Cigarettes y alcanzó la fama con Almost Famous, de Cameron Crowe, por la que recibió un Globo de Oro, una nominación al Oscar como actriz de reparto, y fue reconocida por la crítica como revelación del año. Su carrera incluye títulos como How to Lose a Guy in 10 Days, You, Me and Dupree, Fool’s Gold, Bride Wars (que también produjo), The Skeleton Key, Nine, Deepwater Horizon, Music, Glass Onion y la animada Kung Fu Panda 3.

Este año, protagonizará junto a Hugh Jackman el musical Song Sung Blue, dirigido por Craig Brewer y producido por Focus Features. La película, basada en una historia real sobre una pareja de músicos que forma una banda tributo a Neil Diamond, llegará a los cines el 25 de diciembre.

En paralelo a su carrera cinematográfica, Hudson lanzó en 2024 su primer álbum de estudio, Glorious, y actualmente protagoniza y produce la serie de Netflix, Running Point, que fue renovada para una segunda temporada.

La actriz también mantiene una intensa actividad filantrópica. Integra el consejo directivo de MindUP, el programa de salud mental preventiva de The Hawn Foundation, que busca fortalecer la educación emocional y la resiliencia en jóvenes, docentes y familias. Además, colabora con organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Baby2Baby y Operation Smile.

El premio Pioneer of the Year ha sido entregado anteriormente a figuras como Greta Gerwig, Tom Cruise, Elizabeth Banks, Jeffrey Katzenberg, Kathleen Kennedy, Sherry Lansing, Cecil B. DeMille, entre muchos otros.

La Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation está integrada por tres programas: Brave Beginnings, el Will Rogers Institute y el mencionado Pioneers Assistance Fund, creado originalmente como un hospital para artistas de vaudeville con tuberculosis. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una organización nacional que brinda asistencia médica, económica y emocional a los trabajadores del cine que atraviesan situaciones críticas.