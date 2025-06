Arnold Schwarzenegger elogia a Miley Cyrus años después de su romance con su hijo Patrick

Aunque la relación entre Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger terminó hace años, el actor y exgobernador de California no guarda rencores: en recientes declaraciones, describió a la cantante como “maravillosa”, dejando en claro que guarda un buen recuerdo de ella.

Hoy 08:00

Arnold Schwarzenegger, conocido por interpretar a personajes duros en la pantalla, mostró su lado más familiar al hablar sobre el pasado romance entre su hijo Patrick Schwarzenegger y la cantante Miley Cyrus. Durante una reciente aparición en el programa Watch What Happens Live, el actor se refirió con afecto a la artista, años después del final de la relación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Schwarzenegger recordó una convivencia durante unas vacaciones familiares en Sun Valley, donde Cyrus se integró sin problemas y fue muy bien recibida por todos.

“Lo mejor fue que ella es una chica maravillosa, un ser humano excelente y muy, muy talentosa. Fue una gran invitada en casa, todos la adoramos. Es una persona muy agradable y divertida para compartir momentos. Me apena que no haya funcionado”, expresó.

Lejos de cualquier reticencia o comentario negativo, el exgobernador de California no tuvo más que palabras positivas hacia quien fue pareja de su hijo por unos meses. Cuando se le preguntó si había algo que no le hubiera gustado del noviazgo, respondió que no tenía ninguna queja.

El vínculo entre Cyrus y Patrick Schwarzenegger se dio en 2014, cuando ella se encontraba en un momento de fuerte exposición tras el lanzamiento de su álbum Bangerz, y él cursaba estudios universitarios en la USC, además de comenzar a abrirse camino en el mundo del espectáculo.

La pareja fue vista frecuentemente en eventos, partidos y salidas públicas durante unos cinco meses. En abril de 2015, la relación llegó a su fin de forma amistosa.

Desde entonces, ambos continuaron con sus vidas. Miley Cyrus se casó (y posteriormente se divorció) del actor Liam Hemsworth, y actualmente mantiene una relación con el músico Maxx Morando. Por su parte, Patrick comenzó a salir con la modelo Abby Champion en 2015, y la pareja anunció su compromiso en diciembre de 2023.