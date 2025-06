Más de 700 pedidos para visitar a Cristina Kirchner bajo arresto domiciliario

El abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, había publicado la dirección de correo del Tribunal Oral Federal 2, para que la gente pida ir a verla. La respuesta de los jueces fue inesperada.

Hoy 09:23

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 recibió más de 700 correos electrónicos en la casilla institucional, enviados por diferentes personas para visitar a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde cumple el arresto domiciliario. Los jueces respondieron a los abogados recordando cuál es el procedimiento legal a cumplir.

Cristina Kirchner lleva siete días presa en su domicilio en cumplimiento de la condena por corrupción en el caso Vialidad. La justicia le atribuyó el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una pena de seis años de cárcel. Por el momento, los cumplirá en su propiedad del barrio de Monserrat.

Durante estos días la discusión durante se concentra en las reglas de comportamiento impuestas por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en la detención de Cristina bajo la modalidad de un arresto domiciliario.

Una de esas condiciones, que ella cumplió el lunes, era la de entregar un listado de visitantes sólo correspondientes a la familia, médicos, custodios y abogados: para ellos no habrá límite de horarios ni restricción de días para visitar a la expresidenta.

Sin embargo, el abogado Carlos Beraldi reclamó que la morigeración de la pena sea sin ningún límite. Sucede que toda persona que no encuadre en las categorías determinadas por el TOF 2 deberá requerir “sin excepción” la autorización del juez Jorge Gorini, que es el responsable de ejecutar la pena. Es justamente, lo que busca evitar Cristina Kirchner.

En medio de ese debate, el Tribunal rechazó un arresto domiciliario sin límites. Le recordó a la exmandataria que tal solicitud “exterioriza un total rechazo de una de las pautas de conducta” que se establecieron el 16 de junio.

En ese sentido, se señaló que los argumentos esgrimidos no “logran conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados” por el TOF 2. Con el posterior reclamo a la instancia superior, será la Cámara Federal de Casación Pena la que tendrá la palabra final.

Mientras tanto, el abogado Gregorio Dalbón -que representa a la expresidenta en otros expedientes- en la red social X publicó la casilla oficial del Tribunal que condenó a Cristina y que administra la ejecución de la pena, para que todo el que quiera visitar a la exmandataria, envíe su pedido allí.

Según la notificación a la que accedió el diario Clarín, al TOF 2 ingresaron 702 correos electrónicos de "diferentes personas físicas. Independientemente de los términos que utilizó cada una de ellas, todas requieren expresa autorización para concurrir e ingresar a la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria".

Los magistrados no tardaron en responder y recordaron a la defensa de Cristina Kirchner cuál es el habitual procedimiento para solicitar que alguien por fuera de las categorías detalladas, puedan visitarla.

Según el punto Ill.C de las reglamentaciones vigentes, los pedidos de autorización deben ser exclusivamente gestionados por la parte demandante, entonces los jueces derivaron a los doctores Beraldi y Llernovoy los correos electrónicos recibidos en Secretaría, "para que le otorguen el tratamiento que estimen pertinente".

Son ellos los responsables de pedir la correspondiente autorización al juez Gorini para obtener permiso y así poder ingresar al domicilio de San José 1111.

Hasta que la Casación Federal no se pronuncie sobre si pueden o no tener restricciones las visitas durante el arresto domiciliario, la ex jefa de Estado deberá recibir solo a las personas incluidas en el listado que ingresó el lunes al Tribunal.

Toda persona ajena a ese listado, y que la visite será considerada como acción que viola las reglas de comportamiento impuestas para seguir contando con el beneficio del arresto domiciliario.