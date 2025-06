Donald Trump confirmó que reabrirá el diálogo con Irán, pero afirmó: “Ya destruimos sus nucleares”

El presidente de Estados Unidos aseguró que retomará las negociaciones con Teherán la semana próxima, aunque relativizó la necesidad de un acuerdo tras los bombardeos sobre instalaciones clave.

Hoy 15:36

En medio de las consecuencias políticas y diplomáticas del reciente conflicto bélico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que volverá a conversar con Irán la próxima semana para retomar las negociaciones nucleares. Sin embargo, relativizó la necesidad de llegar a un nuevo entendimiento, al asegurar que las principales instalaciones nucleares del país persa ya fueron destruidas por bombardeos estadounidenses e israelíes.

“Vamos a hablar la próxima semana con Irán, puede que firmemos un acuerdo. No lo sé”, expresó Trump durante una rueda de prensa en La Haya, donde participó de la cumbre de la OTAN. En ese marco, sostuvo que el eventual pacto apuntaría a que el régimen de Teherán renuncie al enriquecimiento de uranio, aunque reconoció que desconoce si finalmente se firmará.

“No me importa si hay un acuerdo o no. Nosotros lo único que estaríamos pidiendo es lo que pedíamos antes: no queremos armas nucleares. Pero nosotros hemos destruido las nucleares”, insistió el mandatario, en alusión al ataque lanzado el pasado sábado 21 de junio, cuando fuerzas de Estados Unidos e Israel bombardearon instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordo.

Según Trump, el bombardeo fue devastador: “Lo volamos todo. Irán no tendrá armas nucleares. Lo volamos por los aires. Hasta el reino de los cielos”.

A pesar de sus afirmaciones, informes de inteligencia de Israel y Estados Unidos indican que los ataques sólo habrían retrasado el programa nuclear iraní durante unos años o incluso pocos meses, sin lograr desmantelarlo por completo.

Durante su intervención, Trump leyó un informe de la Comisión de Energía Atómica de Israel, el cual afirma que el centro de enriquecimiento de uranio de Fordó quedó totalmente inoperativo tras los bombardeos del fin de semana.

En paralelo, la televisión estatal iraní informó que el Parlamento de Irán pidió suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en respuesta directa al cese al fuego firmado tras doce días de hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El enriquecimiento de uranio ha sido uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones nucleares. Mientras que Teherán ha declarado que no busca desarrollar armas atómicas, se ha negado sistemáticamente a renunciar a sus capacidades de enriquecimiento, consideradas estratégicas por el régimen.

La reanudación del diálogo llega en un contexto tenso e incierto, con una comunidad internacional que observa con atención si el camino diplomático podrá imponerse finalmente sobre la amenaza de una nueva escalada militar.