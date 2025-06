Polémica por el asueto del Día del Trabajador del Estado: ATE cruzó al Gobierno por eliminarlo por decreto

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, cuestionó duramente al presidente Javier Milei y a su vocero Manuel Adorni por la decisión de anular el feriado del 27 de junio. “¡En la Argentina no existen emperadores!”, lanzó.

Hoy 15:43

La decisión del Gobierno nacional de eliminar el asueto por el Día del Trabajador del Estado generó una fuerte reacción en los gremios del sector público. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, salió al cruce del Ejecutivo y advirtió que no puede derogar una ley con un simple decreto.

“El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876”, escribió el sindicalista en su cuenta de X (antes Twitter), en referencia al asueto que se celebra cada 27 de junio, y que fue reconocido como jornada oficial desde 2013.

Con un tono duro, Aguiar apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, al señalar: “Quieren destruir el Estado y también a los estatales. Por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, ¡pero no van a poder! Es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático. ¡En la Argentina no existen emperadores, Javier Milei! Entérese”.

La polémica se desató tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, quien este martes confirmó que el 27 de junio dejará de ser día no laborable para la administración pública nacional. Según indicó, el objetivo es “poner fin a los privilegios” y reducir el gasto del Estado.

Aguiar también le dedicó un mensaje directo al portavoz: “El único que goza de privilegios del Estado sos vos, Manuel Adorni, caradura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios”.

En ese sentido, remarcó la diferencia entre los trabajadores públicos y los funcionarios del actual gobierno: “Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida”.

El Día del Trabajador del Estado fue establecido por la Ley 26.876, sancionada en 2013, y rige para todos los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal. Aunque algunos distritos deciden adherirse o no, hasta ahora era considerado un día no laborable a nivel nacional.

Desde ATE ya anticiparon que resistirán la medida y analizan posibles acciones gremiales. “Sólo el Congreso puede derogar una ley que él mismo sancionó”, reiteró Aguiar, dejando abierta la posibilidad de una batalla legal y política en defensa del feriado.