Yuyito González sobre Milei y Fátima Florez: “Después de Oscurita, esto fue un exorcismo”

La conductora rompió el silencio y dijo estar feliz de que ya no la vinculen con el Presidente. “Que vengan 200 más parecidas, ya fue”, disparó al aire.

Hoy 15:49

Lejos de entrar en polémicas, Yuyito González habló por primera vez tras los rumores de reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez. En su programa Empezar el día (Ciudad Magazine), la conductora se refirió con humor e ironía a su vínculo pasado con el actual Presidente y celebró que el foco mediático se haya corrido de su vida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No me molesta nada. No solamente no me molesta, sino que... yo después de Oscurita, pueden venir Fátima Florez, pueden venir 200 más parecidas, que para mí es como un exorcismo esto ya”, expresó entre risas. Y agregó: “Gracias Dios, gracias por sacar el foco de mi persona y ponerlo en otro lado”.

La exmodelo y actriz se mostró liberada del peso mediático que arrastraba desde que se conoció su relación con Milei: “Era un tema que ni siquiera paraba a contestarlo”.

Con la frescura que la caracteriza, Yuyito hizo un anuncio personal: “A partir de hoy, gente, yo estoy para pasarlo bien en la vida, ¿sí? Para divertirme. Amo el amor, enamórense, cásense, hagan todo lo que quieran. Yo estoy feliz con mi vida”.

También confirmó que volverá a hablar con los medios, pero puso condiciones: “No me vengan a hablar del pasado. Hablemos de lo que viene, de la serie de Menem, de la serie de Coppola. El pasado ya tiene otros nombres para ir a hablar”.

Sobre la nueva relación del presidente, fue contundente: “No sé si son o no son, y me da igual si son o no son. Ya pasó. Yo con Oscurita me hice un máster del asombro. Después viene Fátima Florez... que vengan, se parecen, son todas la misma. No me importa nada”.

Con su estilo directo, Yuyito cerró la puerta a cualquier tipo de drama romántico con una sola consigna: “Estoy para reírme y mirar para adelante”.