Pablo Ávila: "Somos conscientes de que se nos fue la final de las manos"

Luego del triunfo, el entrenado habló del presente del Albo y del desafío que se viene.

Hoy 20:44

Central Argentino consiguió una importante victoria ante Mitre por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Fútbol, que lo mantiene con vida en la pelea por un lugar en la final, aunque las posibilidades son remotas. Luego del triunfo, el entrenador Pablo Ávila habló del presente del Albo y del desafío que se viene.

"Al partido había que ganarlo y sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un rival y una cancha difícil por las dimensiones, no pasamos sobresaltos y creamos muchas situaciones, no pudimos convertir tantos goles, pero lo importante es que se ganó. Ahora esperamos la última fecha que Vélez no saque puntos contra Mitre y nosotros hacer nuestro partido, después si nos alcanza bienvenido sea. Somos conscientes qué perdimos puntos increíbles en el torneo", abrió el entrenador.

Sobre la actualidad de Central Argentino, el entrenador comentó: "Tenemos los puntos que tenemos porque así se dio, tendríamos que tener 4 o 5 más, nos constó el partido con Unión de Beltrán y con Independiente de Fernández que fueron de visitante y que no tendríamos que haber perdido, esos puntos uno se los termina lamentando. Somos conscientes de que se nos fue la final de las manos", aseguró.

Por último, se refirió a las chances de ser finalistas: "Va a ser complicado, es casi imposible convertir 13 goles en una fecha, Vélez viene bien y motivado. Si no nos toca llegar a la final en este torneo lo haremos en el otro, es el objetivo que nos trazamos", cerró Ávila.